Çanakkale ve Adana yangınları büyük ölçüde kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından Çanakkale ve Adana'daki orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Çanakkale ve Adana'daki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Yumaklı, tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimizin yangınlardan etkilenmediğini duyurdu.

Yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yumaklı, "Yeşil Vatanımızı savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz." dedi.

Çanakkale

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda 16 Ağustos saat 16.28'de çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılmıştı. Kentte yangın sebebiyle 7 köy tahliye edilmişti.

Yangına, 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı, 1300 personel ile yoğun şekilde müdahale edildi.

Tarihi alanın kuzey hattına girişler durdurulmuştu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı açıklanmıştı.

Adana

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı ve iş makineleri ile 182 personel sevk edilmişti.

İlk incelemede kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etmişti.



