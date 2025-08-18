İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
Yasak başladı: Başkent'te o cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Çanakkale ve Adana yangınları büyük ölçüde kontrol altında
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Çanakkale ve Adana yangınları büyük ölçüde kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ve Adana'daki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimizin yangınlardan etkilenmediğinin bilgisini paylaştı.

Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 07:22, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 07:37
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından Çanakkale ve Adana'daki orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Çanakkale ve Adana'daki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Yumaklı, tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimizin yangınlardan etkilenmediğini duyurdu.

Yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yumaklı, "Yeşil Vatanımızı savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz." dedi.

Çanakkale

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda 16 Ağustos saat 16.28'de çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılmıştı. Kentte yangın sebebiyle 7 köy tahliye edilmişti.

Yangına, 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı, 1300 personel ile yoğun şekilde müdahale edildi.

Tarihi alanın kuzey hattına girişler durdurulmuştu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı açıklanmıştı.

Adana

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı ve iş makineleri ile 182 personel sevk edilmişti.

İlk incelemede kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etmişti.


