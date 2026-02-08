Mansur Yavaş: Bu Karar Asla Kabul Edilemez!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Mesut Özarslan'ın kararına tepki göstererek, "Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir." dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir." açıklamasını yaparak CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Mansur Yavaş: Kabul edilemez

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla istifa kararına tepki gösterdi. Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir. Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören'in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir. Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz.

Unutulmamalıdır ki;

Yetki millettindir.

Sandıkta alınan yetki, kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir.

Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez, gasp edilemez.

Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarıyla ilgili tek bir şikayeti dahi olmadığı gibi, konu her gündeme geldiğinde hakkında yaklaşık bir aydır ortaya atılan "AK Parti'ye geçeceği" yönündeki iddiaları da herkesin huzurunda kesin bir dille yalanlamıştır.

Binlerce partili, binlerce gönüllü; hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden, inançla ve fedakarlıkla kendisinin seçilmesi için emek vermiştir. Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır.

Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer.

Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır.