Altın haftaya yükselişle başladı! İşte satış fiyatları

Gram altın haftaya 7.020 TL, ons altın ise 5.010 dolar seviyesinden giriş yaptı. Haftanın ilk işlemlerinde yukarı yönlü bir seyir dikkat çekerken, Dünya Altın Konseyi'nden gelen veriler piyasayı destekledi.

Konsey, ocak ayında küresel altın ETF'lerine 120 tonluk giriş olduğunu, bunun parasal karşılığının yaklaşık 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu. Bu rakam, aylık bazda şimdiye kadarki en yüksek talep olarak kayda geçti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 9 Şubat 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları