Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
Altın haftaya yükselişle başladı! İşte satış fiyatları
600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
Altın haftaya yükselişle başladı! İşte satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 9 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Haber Giriş : 09 Şubat 2026 07:31, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 08:49
Gram altın haftaya 7.020 TL, ons altın ise 5.010 dolar seviyesinden giriş yaptı. Haftanın ilk işlemlerinde yukarı yönlü bir seyir dikkat çekerken, Dünya Altın Konseyi'nden gelen veriler piyasayı destekledi.

Konsey, ocak ayında küresel altın ETF'lerine 120 tonluk giriş olduğunu, bunun parasal karşılığının yaklaşık 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu. Bu rakam, aylık bazda şimdiye kadarki en yüksek talep olarak kayda geçti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 9 Şubat 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

  • * Gram altın satış fiyatı: 7.028,66 TL
  • * Çeyrek altın satış fiyatı: 12.253,00 TL
  • * Yarım altın satış fiyatı: 24.498,00 TL
  • * Tam altın satış fiyatı: 48.094,48 TL
  • * Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.772,00 TL
  • * Gremse altın satış fiyatı: 120.605,02 TL
  • * Ons altın satış fiyatı: 5.021,09 dolar

