Google'a Avustralya'da 55 milyon dolar rekabet cezası

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, Google'ın telekom şirketleriyle yaptığı anlaşmalarla rakip arama motorlarını dışladığını açıkladı.

ACCC'nin incelemesine göre Google, Android telefonlara kendi arama uygulamasının önceden yüklenmesi için telekom şirketlerine ödeme yaptı. Bu uygulamanın rekabeti engellediği sonucuna varan kurum, şirkete para cezası verdi.

Google, ihlali kabul ederek 55 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 35,8 milyon dolar) tutarındaki cezayı ödemeyi kabul etti.