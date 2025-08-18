İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından iş insanı Ali Şen'in yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. 86 yaşındaki Şen'in hastaneye kaldırılmasının ardından yakınları bir an olsun yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı

Ali Şen'in son dönemde yaşadığı kayıpların ardından toparlanamadığı belirtilirken, oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumuna ilişkin "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından ve iş insanı Ali Haydar Şen'in yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın aktardığı bilgilere göre, 86 yaşındaki Şen hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alındı.

Donat, yazısında Ali Şen'in son durumuna ilişkin olarak, "Ali Baba... Hastaneye kaldırıldı... Yoğun bakımda. Espri küpü, şakacı... Sabahları uzun yürüyüşler yaptığımız dost... Şimdi konuşamıyor. Ve kimseyi tanımıyor... Ne kadar acı" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı kayıplar sonrasında toparlanamadı

Gazeteci Donat ayrıca, Şen'in yaşadığı kayıpların ardından toparlanamadığını dile getirerek, "Ali Şen, 17 yaşındaki torunu Alp Ali'yi kaybetmişti... 19 Mayıs 2014. Günlerce gözyaşları dinmedi. 5 Nisan 2018... Sevgili eşi Bente... Toprağı bol olsun... Onu da kaybedince; Sapasağlam... Koskoca adam... Dağ gibi... Ali Şen... Geriye sayım başladı... Bir türlü toparlanamadı" sözlerini aktardı.

Şen'in yakınları, ünlü ismi hastanede bir an olsun yalnız bırakmazken, oğlu Metin Şen de babasının sağlık durumuna ilişkin olarak, "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" dedi.

Ali Şen kimdir?

Ali Haydar Şen, 1939 yılında o dönemde Yugoslavya Krallığı sınırları içinde yer alan Prizren'de (bugünkü Kosova) dünyaya geldi. Kamuoyunda daha çok Ali Şen olarak bilinen Şen, uzun yıllar boyunca iş hayatındaki başarılarının yanı sıra sarı-lacivertli kulüpteki başkanlığıyla da tanındı.

Son yıllarda yaşamını Bodrum'un Yalıkavak beldesinde sürdüren Şen, 1997 yılının sonunda yaptığı açıklamayla bir daha Fenerbahçe'nin başkanlığına aday olmayacağını duyurmuştu. Şen'in ardından kulüp başkanlığı görevini Aziz Yıldırım devraldı.

Aynı zamanda Rumeli Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (RUYİAD) kurucu üyeleri arasında yer alan Ali Şen, 1993-1995 yılları arasında derneğin başkanlığını üstlendi.


