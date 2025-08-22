YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde başlatılan Veri Analizi Okulu, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin dünya çapında tanınan hocaları tarafından herkese açık ve ücretsiz olarak yapay zeka eğitimi sunacak. Bu program, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi gibi seçkin üniversitelerin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışını hızlandırmayı amaçlayan Veri Analizi Okulu, veri analizi, istatistik ve yapay zeka alanlarında kuramsal bilgi ile uygulamalı becerileri birleştirerek Türkiye'nin bilimsel üretkenliğine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve araştırma ekosisteminin geliştirilmesine önemli katkılar sunacak olan bu okul, Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümler üretilmesine de zemin hazırlayacak.

Eğitimlerin İçeriği ve Süresi

Veri Analizi Okulu, 1 Ekim 2025'te başlayacak ve 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek. Eğitimler tamamen çevrim içi olarak gerçekleştirilecek ve altı ayrı modülden oluşacak:

Temel İstatistik

Panel Veri Analizi

Psikometri

Hesaplamalı Sosyal Bilimler

Dijital Beşeri Bilimler

Yapay Zeka

Temel İstatistik modülü ile istatistiksel okuryazarlık becerileri kazandırılırken, Panel Veri Analizi modülü ile karmaşık modellerin anlaşılması ve uygulanması hedefleniyor. Katılım tamamen ücretsiz olup, başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Program, farklı disiplinlerden ve mesleki alanlardan gelen katılımcılara açıktır.

Kimler Katılabilir?

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar

Kamu kurumlarında veriyle çalışan uzmanlar ve analistler

Sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde görev yapan profesyoneller

Veriyle çalışan veya bu alanda kendini geliştirmek isteyenler

Karar alma süreçlerinde analiz temelli yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen tüm ilgililer

Başvuru Süreci ve Değerlendirme

Başvurular, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarında yer alan çevrim içi başvuru formu doldurularak 7 Eylül 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Değerlendirme sürecinde adayların akademik yeterlilikleri, not ortalamaları, İngilizce okuma-anlama düzeyleri ve başvuru formunda yer alan motivasyon beyanı dikkate alınacak. Başvuru sonuçları ise 15 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.



