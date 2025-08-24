Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni için gittiği Iğdır'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

- "Yollardaki hız çalışmaları sürüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yollardaki hız sınırı çalışmalarının sürdüğüne işaret etti.

Sene sonuna kadar belirli güzergahları tamamlayacaklarını dile getiren Uraloğlu, "Bazı düzenlemeler yaptık. Yaya geçitlerini kapatacağımız yerlerde kapatacağız. İki il arasındaki farklılıkları trafik komisyonlarından alınan bazı kararlarla uygulayacağız. Birçok yerde yaya geçidi vardı. Yaya geçidinde hızı 50'ye düşürmek zorunda kalıyorsunuz yani birbirine yakın olanları kapatıyoruz, alt ve üst geçitler yapacağız oralara." diye konuştu.