Manisa'da imam babanın en acı görevi

Salihli'de 2014-2017 yılları arasında Zafer Hafızlık Kur'an Kursu'nda öğretici olarak görev yapan ve yüzlerce hafız yetiştiren, Üsküdar Müftülüğü Cennet Kur'an Kursu'nda görev yapan Ali Esen (56), Bursa'daki kazada hayatını kaybetti. Esen'in cenazesi, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hamidiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazını ise Esen'in emekli imam hatip olan babası Adem Esen kıldırdı.

Esen'in cenaze namazına İlçe Müftüsü Ali Çebi'nin yanı sıra yakınları ve çok sayıda din görevlisi katıldı.