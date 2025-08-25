İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
Kumanya Kart İle Sofralara Bereket!
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
Borsa günü rekorla tamamladı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Memur zammı bu hafta belli olacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İnşaatta korku dolu anlar: Konteynerin üstünde ceset bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde inşaat alanındaki konteynerin üzerinde bir ceset bulundu. Cesedin inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçiye ait olduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 22:58, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 23:02
Olay, Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta konteynerin üzerinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İnşaatta çalışan 60 yaşındaki Mehmet Çur'a ait olduğu belirlenen cesette yapılan incelemede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

Mehmet Çur'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çur'un kesin ölüm nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

