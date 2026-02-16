Kanseri Yendi, Çocuk Hekimi Oldu: Merve Koç Hastalarına Umut Veriyor

Yumuşak doku kanserini yenen Merve Koç, şimdi çocuk hekimi olarak hastalarına umut veriyor.

Küçük Yaşta Kanserle Tanıştı

2010 yılında henüz 9 yaşındayken kolundaki küçük bir şişlik sonrası yapılan tetkiklerde yumuşak doku tümörü teşhisi konulan Merve Koç'un hayatı bir anda değişti. Kısa sürede büyüyen tümör, gerçekleştirilen operasyonla alındı. Ameliyatın ardından radyoterapi ve kemoterapi tedavisi gören Koç, zorlu süreci ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle atlattı.

Tedavi sürecinde eğitimine ara vermeyen Koç, hastane odasında dahi ders çalışmayı sürdürdü. Çocukluk hayali olan doktorluk mesleğine ulaşmak için azimle çalışan Koç, üniversite sınavına hasta yatağında hazırlandı.

Tıp Fakültesini Birincilikle Tamamladı

Üniversite sınavında Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tam burslu kazanan Merve Koç, fakülteyi birincilikle tamamladı. Şimdi ise görev yaptığı devlet hastanesinin pediatri bölümünde pratisyen hekim olarak çocuk hastalara hizmet veriyor.

Hekimliğin bir meslekten öte yaşam biçimi olduğunu belirten Koç, özellikle çocuklarla iletişim kurmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Uzmanlık alanını da pediatri olarak seçmek istediğini dile getiren genç doktor, çocukların hayatına dokunmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

"Kötü Günler de Geçecek"

Kendisi gibi kanser tedavisi gören çocuklara seslenen Koç, bu sürecin geçici olduğunu ve kimsenin yalnız olmadığını vurguladı. En son tedavisini 2011 yılında aldığını belirten Koç'un takipleri ise çocukluk döneminden bu yana tedavisini üstlenen Rejin Kebudi tarafından sürdürülüyor.

Türkiye'de Çocukluk Çağı Kanserlerinde Sağ Kalım Yüzde 71

Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rejin Kebudi, çocuklarda en sık görülen kanser türünün yüzde 30 oranla lösemi olduğunu belirtti. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 400 bin çocuğa kanser teşhisi konulduğunu aktaran Kebudi, Türkiye'de bu sayının yıllık yaklaşık 3 bin olduğunu ifade etti.

Çocukluk çağı kanserlerinde sağ kalım oranının Türkiye'de yüzde 71'e ulaştığını kaydeden Kebudi, erken teşhis ve tam teşekküllü merkezlerde tedavinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Gelişmekte olan bazı ülkelerde bu oranın yüzde 20-30 seviyelerinde olduğunu belirten Kebudi, Türkiye'nin bu alanda önemli bir başarı elde ettiğini ancak hedefin yüzde 80'lere ulaşmak olduğunu söyledi.

Türkiye'de çocukluk çağı kanser tedavilerinin devlet ve kamu üniversite hastanelerinde ücretsiz yapıldığını da hatırlatan Kebudi, 2025 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından New York'ta düzenlenen çocukluk çağı kanserleri toplantısında 40 ülke delegasyonunun yer aldığını aktardı.