17 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
17 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

17 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 00:01, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 00:03
17 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Addis Ababa'da ziyaret edeceği Adva Zafer Anıtı'na çelenk bırakacak.

- Ulusal Saray'da resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.

(Addis Ababa)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Valiler Buluşması" programına katılacak.

(TBMM/19.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı" ile "Valiler Buluşması" programına iştirak edecek.

(Ankara/11.30/14.30)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenecek "İnsan Hakları ve Aile Zirvesi" ile İstanbul'da "1. Uluslararası Ailenin Güçlendirilmesi Konferansı Kapanış Oturumu"na katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/16.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan Kura Çekim Töreni"ne iştirak edecek.

(Konya/12.00)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Valiler Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenecek "İnsan Hakları ve Aile Zirvesi"nde yer alacak.

(Ankara/10.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin Sincan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

6- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını ve ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'te düzenlenecek "Organize Sanayi Bölgelerinde Meslek Yüksekokullarının Yaygınlaştırılması Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/15.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(İstanbul/20.45)

2- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor-Boluspor, İstanbulspor-Esenler Erokspor maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/14.30/İstanbul/17.00/20.00)

3- Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları başlayacak, Türk Telekom-Trabzonspor ve Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçları oynanacak.

(Ankara/18.00/İstanbul/20.30)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Zerenspor, Almanya'nın SSC Palmberg takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Schwerin/20.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Daikin, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Paris/22.00)

