KVKK Başkanı: Otellerin kimlik fotokopisi almasının mevzuatta karşılığı yok

KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
Özvar: Üniversite kontenjanları bu yıl da azaltılmaya devam edecek
Özvar: Üniversite kontenjanları bu yıl da azaltılmaya devam edecek
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
Eskişehir ve Karaman'da 'Yüzyılın Konut Projesi'için kura heyecanı
Eskişehir ve Karaman'da 'Yüzyılın Konut Projesi'için kura heyecanı
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Ana sayfaHaberler Yaşam

KVKK Başkanı: Otellerin kimlik fotokopisi almasının mevzuatta karşılığı yok

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin korunmasının aslında "insanın korunması" anlamına geldiğini vurguladı. Trabzon'daki panelde konuşan Bilir, konaklama tesislerinin kimlik fotokopisi alma alışkanlığını eleştirerek; "Mevzuatımızda kimlik fotokopisi işlenmesini gerektiren hiçbir madde yok, bu ölçülü bir uygulama değildir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 17:50, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 18:03
Yazdır
KVKK Başkanı: Otellerin kimlik fotokopisi almasının mevzuatta karşılığı yok

Trabzon Üniversitesi'nde Hukuk Klinikleri Kulübünün organize ettiği "Yapay Zeka Çağında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hukuki, Etik ve Toplumsal Yaklaşımlar" konulu panele katılan Prof. Dr. Bilir, 2016'da çıkarılan Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun, teknolojinin gelişmesiyle kişilerin mahremiyetini ve gizliliğini sağlama amacını taşıdığını söyledi.

Kanunun, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve veri işleme usullerinin belirlenmesi için çıkarıldığını belirten Bilir, böylelikle keyfi veri işlemenin önüne geçilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

- "Süresiz bir veri tutma mevzuatımızda yok"

Meşru ve ölçülü veri işlemenin önemine dikkati çeken Bilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle konaklama tesisleri, oteller, bizden kimlik fotokopisi istiyor. Biz, bütün mevzuatı taradık. Mevzuatımızda kimlik fotokopisi işlenmesini gerektiren hiçbir madde yok çünkü bu ölçülü değil. Eski nüfus cüzdanlarınızı düşünün, orada neler yok ki kan grubu bilgisinden anne baba adı, cilt numarası, din bilgisi. Otelin bunları işleme yetkisi yok. Bu verinin belli bir süre tutulması gerekiyor. Bu, mevzuatta öngörülmüştür. Eğer öngörülmemişse makul bir süre iki yıl, beş yıl ama süresiz bir veri tutma, bizim mevzuatımızda yok."

Bilir, kişisel verilerin korunmasının önemine ve yapay zekanın rolüne dikkati çekerek, "Aslında veriyi korumuyoruz, insanı koruyoruz çünkü bu veriler insana ait. Kişinin adı soyadı gizli değil, sır da değil ancak adımı, soyadımı, fotoğrafımı, telefon numaramı ancak benim rızamla kullanabilirsiniz. Kontrolün bende olması gerekiyor çünkü bu, bir mahremiyet alanıdır. Kişisel verilerin korunmasının başka bir adı da insanın korunmasıdır. Başka bir adı da kişinin geleceğinin belirlenmesidir." ifadelerini kullandı.

İtiraz hakkıyla teknolojik süreçlerin şeffaflığını arttırmayı ve kişilerin kendi verileri üzerindeki kontrolü güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Bilir, teknoloji ve yapay zekanın kontrollü kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da bu çağın yalnızca teknolojik ilerlemelerin hız kazandığı bir dönem değil aynı zamanda insan, hukuk ve toplum ilişkilerinin yeniden tanımlandığı bir dönüşüm süreci olduğunu belirtti.

Yapay zeka uygulamalarının eğitimden sağlığa, güvenlikten kamu hizmetlerine, ekonomiden sosyal hayata kadar çok geniş bir alanda etkin rol oynadığını dile getiren Aşıkkutlu, "Ancak bu gelişmeler, beraberinde kişisel verilerin korunması, mahremiyet, bireysel özgürlükler ve etik sorumluluklar gibi son derece kritik meseleleri de gündeme getirmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından panele katılan akademisyenler, kişisel verilerin korunması ve kullanılmasına dair sunumlar yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber