Ankara'da anlamlı 'Aile Buluşması: Evlenecek gençler uzmanlarla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftlerle anlamlı bir "Aile Buluşması" programı gerçekleştirildi.



Programda konuşma yapan Ankara Vali Yardımcısı Sn. İsmail GÜLTEKİN ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sn. Cüneyd ÖZDEMİR, sağlam temeller üzerine kurulan her yuvanın güçlü bir Türkiye'nin inşasına katkı sunacağını vurguladı.



"Gençlik geleceğimizdir; o geleceğin istikameti ise ailede şekillenir." mottosunun öne çıktığı program kapsamında gerçekleştirilen Aile Danışmanlarımızın sunumlarında; evlilikte iletişim, karşılıklı anlayış ve aile içi dayanışma konularında önemli vurgularda bulunuldu.



"Rol Model Aile Söyleşisi" bölümünde 'yarım asrı' geride bırakan örnek bir çiftimiz, tecrübelerini ve uzun yıllara dayanan birliktelik sırlarını paylaşarak genç çiftlerimize ilham verdi.



Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen, gönüllerin birleştiği, umutların tazelendiği ve çiftlerimizin birlikteliklerini pekiştiren etkinliklerle devam eden program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.