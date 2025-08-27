Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirildi
Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 07:35, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 07:43
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ş.H'ye ait Gazi Mahallesi'ndeki ikamete uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Ekiplerce adreste yapılan aramada, 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, 2 dedektör, 1 kürek ve 21 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.