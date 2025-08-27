Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı

Haydarpaşa Limanı'nda sabah 07.00 sıralarında yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net