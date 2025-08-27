Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı

Konya'da Meram Devlet Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru H.H.U., muayene olmak için gelen bir kadın hastayı kıyafetinin açık olduğunu öne sürerek muayene etmeyi reddetti.

Görüntülerde doktorun, "Teşhircileri muayene etmiyorum" dediği duyuldu. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede gündem oldu ve büyük tepki topladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir."

Valilik de harekete geçti

Konya Valiliği de resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doktor hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği' yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.