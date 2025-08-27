Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Elon Musk'tan Apple ve OpenAI'a dava

Elon Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI, Apple ve OpenAI'a karşı dava açtı. Musk, iki şirketin App Store'da tekel oluşturmak için iş birliği yaptığını ve rakipleri engellediğini öne sürdü.

Dava dilekçesinde, Apple ile OpenAI'nin yaptığı özel anlaşma nedeniyle X ve xAI'nin uygulamalarının App Store'da geri planda bırakıldığı belirtildi.

ChatGPT'nin Siri ve Apple Intelligence'a entegre edilmesinin, rakip yapay zeka uygulamalarının görünürlüğünü azalttığı savunuldu.

Hedefte Grok ve xAI ürünleri var

Şikayette, Apple ve OpenAI'nin Grok başta olmak üzere xAI ürünlerini mağazada daha az öne çıkardığı, bunun da X platformu ve Musk'a ait diğer uygulamaların sıralamalarda gerilemesine yol açtığı ileri sürüldü.

Musk'ın uzun süredir eleştirileri

Musk, daha önce Apple'ı App Store komisyon oranları nedeniyle eleştirmiş, 2021'de Epic Games'in açtığı davaya destek vermişti.

OpenAI'ın kurucu ortaklarından biri olmasına rağmen, şirketin kar amacı güden bir yapıya dönüştüğü iddiasıyla da hukuki girişimlerde bulunmuştu.

Geçen yıl duyurulan Apple-OpenAI iş birliği sonrası Musk, kendi şirketlerinde Apple cihazlarının kullanılmasını yasaklayacağını açıklamıştı.

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerde çalışanların Apple ürünlerini kullanmalarına izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

