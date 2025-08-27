Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında olan gençler, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek önemli bir başarıya imza attı. Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve sınava katılan 691 gençten 286'sı üniversiteye yerleşmeye hak kazandı. Bu gençler, üniversitelerin hukuk, sosyal hizmetler, psikoloji, siyaset bilimi, tıp, mühendislik ve öğretmenlik gibi çeşitli bölümlerine yerleşti.

Gençlerin Tercih Ettiği Bölümler

Sosyal hizmetler

Psikoloji

Siyaset bilimi

Tıp

Hukuk

Edebiyat

Tarih

Coğrafya

Beden eğitimi öğretmenliği

Mimarlık

Bilgisayar mühendisliği

Biyosistem mühendisliği

Gıda mühendisliği

İnşaat mühendisliği

Kimya mühendisliği

Makine mühendisliği

Gastronomi ve mutfak sanatları

Hemşirelik

İktisat

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan Destek Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversiteyi kazanan gençleri tebrik ederek, bakanlık olarak gençlere her zaman destek olduklarını belirtti. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, öğrencilerin giyim, yemek ve ulaşım gibi ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı. Ayrıca, tercih eden gençlerin tamamının Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanabildiğini ifade etti. Devlet himayesinde yetişip üniversiteden mezun olan gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmeleri sağlanıyor. Gençlerin sanat ve sportif aktivitelerle de desteklendiği belirtildi. Bakan Göktaş, "Gençlerimizin her zaman yanında olmaya ve öğrenim hayatları boyunca onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.



