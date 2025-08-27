Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Bu yıl, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanacak.

Etkinlikler nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Dikmen Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstiklal Caddesi, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ile Sporpark Sokak trafiğe kapalı olacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesi istendi.