Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Hasta yakınını taciz iddiasında doktor görevden uzaklaştırıldı
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
Memur-Sen, Hakem Kurulu'ndan çekildi
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
MEB'in eğitim istatistiklerine TÜİK'ten kalite onayı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 13:06, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 13:07
Yazdır
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Bu yıl, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanacak.

Etkinlikler nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Dikmen Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstiklal Caddesi, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ile Sporpark Sokak trafiğe kapalı olacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesi istendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber