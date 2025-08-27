TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İnternetten Yurtdışı Alışverişte Vergi Düzenlemesi Gündemde
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Kurtulmuş yanıtladı: Öcalan serbest kalacak mı?
Bakanlıktan Hakem Kurulu kararına dair açıklama
Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Öğretmen eşlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
TOKİ harekete geçti: 81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek
Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecinin, sendika yasasına ilişkin bugüne kadar her platformda dile getirdikleri itirazlarda ne kadar haklı olduklarını gösterdiğini belirterek, bu yasayla devam etmenin artık mümkün olmadığını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 16:08, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 17:23
Ali Yalçın, konfederasyonun genel merkezinde, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplu sözleşme masasına makul tekliflerle gittiklerini dile getiren Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini yetersiz bulduklarını ve müzakereye uygun görmediklerini söyledi.

Yürüttükleri mücadele sonucunda toplam 356 maddeyi sonuçlandırdıklarını aktaran Yalçın, "Ancak oransal zam, taban aylık artışı, refah payı, ilave 1 derece, ailenin güçlendirilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, kamuda ücret dengesi ve gelirde adaletin sağlanması konusundaki gayretlerimiz maalesef karşılık bulmadı ve uzlaşma sağlayamadık." dedi.

Bu süreçte Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na üye göndermeme dahil her yöntemi istişare ettiklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"İstişareler sonucunda masada uzlaşmazlık tutanağına aldığımız 58 maddelik kazanımı korumanın tek yolunun, hakeme üye göndermek olduğunu gördük ve bu yönde karar aldık. Yasanın eksikliği nedeniyle uzlaşılan maddeler karara dönüşmüyor. Mecburen hakeme gitmek durumunda kalınıyor. Bu kanun, yeni kazanımları elde etmeyi bırakın eski kazanımları dahi korumuyor. Biz toplantı tutanağındaki 58 maddeyi boşluğa bırakamaz, 19 günlük emeğimizi ve kamu görevlilerinin kazanımlarının halı altına süpürülmesine müsaade edemezdik. Ne yazık ki hakem kurulu adil bir karar vermek yerine, yetkinin kendilerinde olmadığını göstererek topu ekonomi yönetimine attı. Gelinen noktada hakem kurulu, dünkü kararıyla kamu görevlilerinin hakem kurulu değil, kamu işvereninin hakem kurulu olduğunu bir kez daha göstermiştir."

- "Bu sendika yasasıyla devam etmek artık mümkün değil"

Ali Yalçın, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bazı iyileştirmeler yapmış gibi gözükse de aslında bunlar kamu görevlisinin ve emeklisinin beklentisine merhem olmayacak hamlelerdir." dedi.

Memur-Sen olarak bu tabloya meşguliyet kazandırmamak için üyelerini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan çektiklerinin altını çizen Yalçın, "Böylelikle hem kazanımlarımızı koruduk hem de hakemin, işvereninin noterine dönüşmüş yapısına ortak olmadık." ifadelerini kullandı.

Kamu İşveren Heyeti'nin tutumunun, çalışma barışını zedelediğini ve kamuda ücret dengesizliğini çarpıklaştırdığını dile getiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı işi yapan farklı statülerde çalışanlar arasındaki ücret makasını açmış, gelirde adaletsizliğe neden olmuştur. Toplu sözleşme süreci bitmiş olsa bile mücadelemiz bitmeyecek. Bu süreç, sendika yasasıyla ilgili bugüne kadar her platformda dile getirdiğimiz itirazlarımızda ne kadar haklı olduğumuzu net olarak ortaya koymuştur. Bu sendika yasasıyla devam etmek artık mümkün değil. Köklü değişikliklerin yapılması artık bir zarurettir. Adil ve etkin bir toplu sözleşmeye imkan verecek, Uluslararası Çalışma Örgütünün normlarına uygun bir sendika yasası bir an önce hayata geçirilmek durumundadır."

Yalçın, 4688 sayılı sendika yasası ve kamu personel sisteminin revizyonu için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

