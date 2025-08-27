Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!

2025'in ilk 7 ayında ikinci el araç satışları 2,9 milyonu aştı. Pazarın yarısını C segment araçlar oluştururken Renault, Volkswagen ve Fiat en çok satılan markalar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 20:02, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 20:02
Çevrim içi ikinci el araç platformu VavaCars, 2025'in ocak-temmuz dönemine ilişkin ikinci el otomobil satış verilerini açıkladı. Şirketin verilerine göre bu dönemde 2,9 milyondan fazla araç el değiştirdi.

Pazarın yarısını C segment oluşturdu

Toplam satışların yüzde 50,8'ini C segment, yüzde 29,2'sini B segment, yüzde 12,7'sini ise D segment araçlar oluşturdu. En çok satış gerçekleştiren markalar arasında Renault, Volkswagen ve Fiat öne çıktı.

B segmentte öne çıkan modeller

B segmentte tüketicilerin en çok tercih ettiği modeller Renault Clio, Hyundai i20 ve Volkswagen Polo oldu. Kompakt boyutları ve yakıt tasarrufu bu araçların tercih edilme nedenleri arasında yer aldı.

C segment ailelerin tercihi oldu

C segmentte ise Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla ve Ford Focus öne çıktı. Geniş iç hacim ve yakıt ekonomisi nedeniyle özellikle ailelerin bu segmenti tercih ettiği belirtildi.

D segmentte prestij ve konfor etkili

D segmentte daha çok konfor ve performans arayan kullanıcılar öne çıktı. Volkswagen Passat, BMW 3 Serisi ve Skoda Superb en çok satılan modeller arasında yer aldı.

SUV segmentinde lider Nissan Qashqai

SUV segmentindeki yükseliş de devam etti. Bu kategoride en çok tercih edilen model Nissan Qashqai olurken, onu Dacia Duster, Volkswagen Tiguan ve Peugeot 3008 takip etti.

