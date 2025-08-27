Haluk Görgün: Çelik Kubbe, yapay zekanın yoğun olarak kullanıldığı bir yapı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen 'Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller', Çelik Kubbe teslimatları, tesis açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü temel atma töreninin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bugün çok heyecanlı ve gururlu olduklarını kaydeden Görgün, Çelik Kubbe'nin 47 unsurunun orduya teslimatının arkasında büyük bir emek olduğunu belirterek, "Bugün burada teslim ettiğimiz 47 araçtan oluşan, içinde uzun menzilli hava savunma sistemimiz, orta menzilli hava savunma sistemimiz, KORKUT elektronik harp sistemleri, dinleme kestirme sistemleri dahil olmak üzere SİPER dahil olmak üzere Çelik Kubbe'nin önemli bileşenlerinin bir kısmını teslim etmenin haklı gururunu yaşadık. Tabii bu teslimata gelinirken kararlar alındıktan sonra Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bu projelerin yönetilmesi, bu projede çalışacak, sorumluluk alacak şirketlerimizin belirlenmesi, projelerin imzalanması, yönetilmesi ve kahraman ordumuza teslim edilinceye kadar geçen süredeki büyük bir emek var. Hem ASELSAN'ımızla ana sorumluluk olan şirketimizde, yine ASELSAN'la birlikte faaliyet gösteren 500'e yakın alt yüklenici, yan sanayi, KOBİ niteliğindeki firmalarımızın ve bu firmalarımızla çalışan kıymetli teknik personelin emekleri, Savunma Sanayi Başkanlığı personelimizin yönetimi, Milli Savunma Bakanlığımızın personelinin süreçteki katkılarıyla bugünlere geldik. Çelik Kubbe Projesi aslında yıllar boyu Türkiye'nin üstüne koya geldiği hava savunma sistemlerinin sistemler sistemi olan bütünleşik bir şekilde yapay zekanın yoğun olarak kullanıldığı bir yapı. Özellikle havadan gelecek tehditleri, saldırıları en erken dönemde belirlemek, tespit etmek sonra bu tehditleri bertaraf edecek önlemleri maliyet etkin şekilde yapay zeka ve karar destek mekanizmalarıyla birlikte karar vererek etkin hale getirecek bir sistem. Biz Çelik Kubbe Projesi'ni hani sistemler sistemi olarak ifade ediyoruz" diye konuştu.

Görgün, ASELSAN'ın bugün 14 yeni tesisinin devreye alındığınıa hatırlatarak, "Özellikle ASELSAN'ın üretim kapasitesinin yüzde 40 artması, 4 bin yeni istihdam oluşturması ve işte bu gelişmelerle birlikte ihtiyaçların yerli milli karşılanmasında bir sonraki adım olan Oğulbey kampüsünün temelinin atılmasıyla birlikte bugünü hep birlikte yaşadık. Aslında bu gelecek ve ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanması üzere bu atılan temeli belki sayın genel müdürümüz ifade etse daha iyi olur. Çünkü bu proje için çok çalıştık. Bu projenin sadece işte bugün konuştuğumuz temel atmanın ötesinde çok ciddi bir emek var. Tabii o emeği vermek için önce düşünmek, tasarlamak gerekiyor. En iyiyi kurgulamak gerekiyor" dedi.

'SON 1,5 YILDA YURT DIŞINDAN DÖNÜŞLER İNANILMAZ BİR SEVİYEDE ARTTI'

ASELSAN'ın savunma sanayisinin omurga şirketi olduğunu ve zaman içinde tüm teknolojik sorumlulukları yerine getirdiğini, yüksek teknolojileri üretmenin, geliştirmenin, daha iyisini yapabilmenin ancak insan ile mümkün olduğunu vurgulayan Görgün, şöyle devam etti:

"Tüm sektörlerde çalışanlarımızın ortalama yüzde 98'i Türk üniversitelerinden mezun. Bizim ihtiyaç duyan sahada, ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirmek için yetenekleri ve yetkinlikleri şimdiden planlamamız gerekiyor. Bu planlama çerçevesinde ihtiyaç duyulan o teknolojiler için yetkinlikleri hazırlayacak birtakım standartlarla, programlarla eğitim kademelerinin her seviyesinde SSB'nin, savunma sanayi teknolojilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde çalışmalar yapmak gerekiyor. Yaklaşık 1 senedir biz bütün eğitim kurumlarımızla gerek formal gerek informal eğitim programlarıyla birlikte bu gelecekte ihtiyaç duyulan yetkinlik setlerini hazırlayacak birikimler neler olmalı diye çalışıyoruz. Diğer yandan bir şekilde savunma sanayisinin parçası olmak, katkı sağlamak, yurda dönmek isteyen tüm insan kıymetimize, vatandaşımıza ortam sağlayarak dönüşleri hızlandırıyoruz. ASELSAN, bu dönüşlerin içinde en çok tercih edilen şirketlerimizden. Özellikle son 1,5 yılda yurt dışından dönüşler inanılmaz bir seviyede arttı."

'ÜLKEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HER SİSTEMİ ÜRETMEKLE SORUMLUYUZ'

Bugün teslim ettikleri sistemlerin sahada önemli bir ihtiyacı karşılayacağına işaret eden Görgün, tedbirlerin mutlaka var olan sistemlere göre kendi kendini yenilemesi gerektiğini söyledi. Görgün, hacimsel ve fonksiyonelite açısından bunların her birinin dünyanın her tarafında ülkelerin çalıştığı, yatırım yaptığı, ihtiyaç duyduğu sistemler olduğunun altını çizdi. Her an çözülmesi ve geliştirilmesi gereken bir yapıdan bahsedildiğine değinen Görgün, şunları kaydetti:

"Biz savunma sanayinde Çelik Kubbe projesiyle ihtiyaç duyulan tüm unsurları özellikle yerli, milli data linki de geliştirerek, onların arasındaki koordinasyonu tamamen farklı tehditlerden koruyabilecek şekilde geliştirerek devam ediyoruz. Biz işin savunma sanayi tarafındayız. Üretim tarafındayız. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu her sistemi üretmekle sorumluyuz. Başkanlığımız ve sektörümüzdeki 3 bin 500 firma, 100 bini aşkın teknoloji ordusu ihtiyaçları karşılamak, yerli milli üretmek üzere gayret gösteriyoruz."

'TEK SEFERDEKİ EN BÜYÜK SAVUNMA SANAYİ YATIRIMI'

Ahmet Akyol da ASELSAN'ın Türk milletinin bir emaneti olduğunu vurgulayarak, çok donanımlı bir kadroyla devletin kendilerine koyduğu hedefleri ve milletin beklentilerini en hızlı şekilde karşılamanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Mevcut tesis ve altyapı ile Çelik Kubbe'yi örmeye çalıştıklarını ve 47 unsurun bu kapsamda teslim edildiğini kaydeden Akyol, "Gelecek 50 yılın vizyonunu ortaya koyduğumuz, ASELSAN'ın mevcut kapasitesinin yerleşke olarak 7-8, üretim kapasitesi olarak 2 katı büyüklüğünde bir yeri başlatmış olduk. Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayi yatırımının temellerini Cumhurbaşkanımızla attık." değerlendirmesinde bulundu.

Akyol, gerçekleştirilen kapasite artırımlarıyla Çelik Kubbe'yi daha hızlı üretmeyi ve zor teknolojileri geliştirmeyi başaracaklarını da aktardı.

'BU SENE GELEN MÜHENDİS SAYIMIZ, AYRILANLARIN 2 KATINA ULAŞTI'

Projelerle ve son teknoloji ürünlerle gençlerin dikkatini çektiklerini belirten Akyol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene gelen mühendis sayımız, ayrılanların 2 katına ulaştı. Bu çok sevindirici bir gelişme ve inanılmaz bir başvuru alıyoruz. Aslında milli teknoloji hamlesine ve geliştirdiğimiz ürünlere milletimizin ve gençlerimizin nasıl sahip çıktığını gösteriyor. Bu anlayışla, bu projeler büyüdükçe, teknoloji altyapıları geliştikçe göreceksiniz bütün gençlerimiz dünyaya, burada yaptıkları ürünlerle teknolojiyi sunar hale gelecekler. Ben tekrar dönen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mevcut yeteneklerin yaygınlaştırılması da yüksek bir tempoyla devam ediyor. Milletimizin beklentilerini karşılayacak imkan ve kabiliyete ulaştığımızı, her geçen gün ve yıl daha fazlasını şanlı ordumuza vereceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim."