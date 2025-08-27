YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kesici aletle ambulansa saldıran şüpheliler gözaltına alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ellerinde bulunan kesici aletleri çevreye savuran ve yoldan geçen ambulansa saldıran şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ağustos 2025 23:54, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2025 23:55
Kesici aletle ambulansa saldıran şüpheliler gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde Keçiören'in Aktepe Mahallesi'nde yaşandı. Ellerinde kesici alet bulunan ve uyuşturucu madde etkisinde oldukları öne sürülen şüpheliler, sokakta küfür edip, çevreye tehditler savurmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, şüphelilerin polisin silah çekerek uyarmasına rağmen kesici aletleri bırakmadığı ve yoldan geçen bir ambulansa saldırmaya çalıştığı görüldü.

Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

