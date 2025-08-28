Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 09:30, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 09:31
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Akın Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.
Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.