Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!

EPDK verilerine göre Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 artarak 3 milyar 168 milyon metreküpe çıktı. En fazla gaz Azerbaycan'dan gelirken, konut ve sanayide tüketim arttı, elektrik santrallerinde azaldı.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 artarak 3 milyar 168 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) hazirana ilişkin yayımladığı "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 2 milyar 790 milyon metreküpü boru hatları, 377 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 artarak 3 milyar 168 milyon metreküpe çıktı.

Haziranda en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 19 milyon metreküple Azerbaycan'dan yapıldı. Bunu 970 milyon metreküple Rusya, 697 milyon metreküple İran ve 103 milyon metreküple Türkmenistan takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 277 milyon metreküp ve ABD'den 99 milyon metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 8,5 arttı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 2 milyar 705 milyon metreküp oldu.

Konutlarda doğal gaz tüketimi Haziran 2024'e göre yüzde 8,5 artışla 516 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 8,3 artışla 987 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerindeki doğal gaz tüketimi ise yüzde 16,3 azalarak 674 milyon metreküpe geriledi.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artışla 3 milyar 766 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 3 milyar 486 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 279 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.

