DGS Tercih Kılavuzu Yayımlandı

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, 28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirme İşleminde Uygulanacak Kurallar

Yerleştirme işlemlerinde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar geçerli olacaktır. 2025-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar aşağıdaki bağlantılarda sunulmuştur. Tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Önemli Bağlantılar

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.



