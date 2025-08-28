DGS Tercih Kılavuzu Yayımlandı
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri 28 Ağustos'ta başlıyor. Adaylar, tercihlerini ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecekler.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 10:21, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 10:24
2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, 28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Yerleştirme İşleminde Uygulanacak Kurallar
Yerleştirme işlemlerinde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar geçerli olacaktır. 2025-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar aşağıdaki bağlantılarda sunulmuştur. Tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Önemli Bağlantılar
- Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
- TABLO-1: Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
- TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları
- TABLO-2: Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.