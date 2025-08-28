Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti

Bir süredir tedavi görmekte olan Kırıkkale Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Prof. Dr. Suphi Aslanoğlu vefat etti. Aslanoğlu'nun vefatı üniversite camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Kırıkkale Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Prof. Dr. Suphi Aslanoğlu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Suphi Aslanoğlu hocanın cenaze namazı 28 Ağustos Perşembe günü(bugün) öğle namazına müteakip Hacı Bayram Caminde kılınacak.

29 Mayıs Cuma günü de Cuma namazına müteakip Gaziantep'te defnedilecektir.