Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 14:53, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 14:54
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 4. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
- 21.30 Göztepe - Konyaspor: Ali Şansalan
30 Ağustos Cumartesi
- 19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Ozan Ergün
- 19.00 Kocaelispor - Kayserispor: Yasin Kol
- 21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
- 21.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz
31 Ağustos Pazar
- 19.00 Başakşehir - Eyüpspor: Zorbay Küçük
- 19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Çağdaş Altay
- 21.30 Trabzonspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
- 21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam