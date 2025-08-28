Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gördü

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 49 dereceyi gösterirken, kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net