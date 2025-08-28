Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabında Fazla Bekleniyor
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 847 Bin Hap Ele Geçirildi
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Eğitim

2023'te 107, 2024'te ise 203 aday sıfır ya da eksi netle üniversiteli olmuştu. Bu sene de 179 aday sıfır çektikleri halde çocuk gelişimi, diyaliz, odyometri gibi bölümlere yerleşti. Üstelik bu öğrenciler içinde burs kazananlar da var.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 15:40
YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılmasının ardından sıfır ya da eksi netle lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşmenin önü açıldı. 2023'te 107, 2024'te ise 203 aday sıfır ya da eksi netle üniversiteli olmuştu.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; bu yıl da 179 adayın eksi netlerle üniversiteli olduğu öğrenildi. Eksi netle kazanılan bölümler arasında diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, odyometri gibi sağlık bölümlerinin yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon ve uluslararası ilişkiler, grafik tasarımı gibi gözde programlar da var. Üstelik bu öğrencilerin içinde burs kazananlar da var.

NEDEN YAŞANIYOR?

YKS'de baraj 2022'de kaldırıldı. Baraj olmadığı için YKS'nin ilk basamağı olan TYT'de Türkçe ya da Matematik testlerinden birinden 0,5 net yapması durumunda adayın 2 yıllık ön lisans programları için geçerli olan TYT puanı hesaplanabiliyor. Yine 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için de adayın TYT'de puanının hesaplanması ve AYT'de ilgili testlerin en az birinden 0,5 net yapması yeterli. Yani diğer testlerin hepsinde eksi neti olsa dahi, yarım net yapan adayın puanı hesaplanıyor ve adaya tercih yapma şansı doğuyor.

NE YAPILMALI?

Eğitimciler iki öneride bulunuyor. İlk olarak puan hesaplamada o puana kaynaklık eden testlerin en az birinden yarım net çıkarma zorunluluğu kuralı esnetilmeli ve o puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin tamamından da en az yarım net çıkarma zorunluluğu getirilmeli. Aksi halde eksi net hadisesini yine yaşarız.

İkinci öneri ise öğrenci, puanının hesaplanmasına kaynaklık eden testlerden herhangi birinden yarım net çıkarmasına rağmen puan hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin tamamında net toplamı sıfırın altında ise o adaya puan hesaplanmamalı. Puan hesaplanmayınca da tercih yapamayacak ve yerleşemeyecektir. Mevcut durumda toplamda eksi net ile üniversiteye yerleşme ihtimali yine olacak ve bu durum da hem sistemi hem de üniversite niteliğinin sorgulanmasına yol açacaktır.

