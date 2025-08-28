Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!

YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılmasının ardından sıfır ya da eksi netle lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşmenin önü açıldı. 2023'te 107, 2024'te ise 203 aday sıfır ya da eksi netle üniversiteli olmuştu.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; bu yıl da 179 adayın eksi netlerle üniversiteli olduğu öğrenildi. Eksi netle kazanılan bölümler arasında diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, odyometri gibi sağlık bölümlerinin yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon ve uluslararası ilişkiler, grafik tasarımı gibi gözde programlar da var. Üstelik bu öğrencilerin içinde burs kazananlar da var.

NEDEN YAŞANIYOR?



YKS'de baraj 2022'de kaldırıldı. Baraj olmadığı için YKS'nin ilk basamağı olan TYT'de Türkçe ya da Matematik testlerinden birinden 0,5 net yapması durumunda adayın 2 yıllık ön lisans programları için geçerli olan TYT puanı hesaplanabiliyor. Yine 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için de adayın TYT'de puanının hesaplanması ve AYT'de ilgili testlerin en az birinden 0,5 net yapması yeterli. Yani diğer testlerin hepsinde eksi neti olsa dahi, yarım net yapan adayın puanı hesaplanıyor ve adaya tercih yapma şansı doğuyor.

NE YAPILMALI?



Eğitimciler iki öneride bulunuyor. İlk olarak puan hesaplamada o puana kaynaklık eden testlerin en az birinden yarım net çıkarma zorunluluğu kuralı esnetilmeli ve o puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin tamamından da en az yarım net çıkarma zorunluluğu getirilmeli. Aksi halde eksi net hadisesini yine yaşarız.

İkinci öneri ise öğrenci, puanının hesaplanmasına kaynaklık eden testlerden herhangi birinden yarım net çıkarmasına rağmen puan hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin tamamında net toplamı sıfırın altında ise o adaya puan hesaplanmamalı. Puan hesaplanmayınca da tercih yapamayacak ve yerleşemeyecektir. Mevcut durumda toplamda eksi net ile üniversiteye yerleşme ihtimali yine olacak ve bu durum da hem sistemi hem de üniversite niteliğinin sorgulanmasına yol açacaktır.