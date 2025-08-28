Türkiye 2040'ta Her 6 Kişiden Biri Yaşlı Olacak

Bakan Göktaş, Eskişehir Mehmet Ali Çelik Konferans Salonu'nda düzenlenen Yaşlılık Çalıştayı'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekim ayında gerçekleştirilecek 2. Yaşlılık Şurası kapsamında 81 ilde çalıştaylar düzenlediklerini söyledi.

Çalıştaylarla yerel dinamikleri göz önünde bulundurarak politikalar geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Göktaş, "Yaşlılarımızın aktif ve sağlıklı yaş almaları için hizmetlerimizi nasıl güçlendirebiliriz? Onlara daha iyi bir yaşam sunmak için neler yapabiliriz? Bu çalıştaylarda cevabını aradığımız sorulardan sadece bir kaçıdır." diye konuştu.

"Yaşlı nüfus oranı, yıldan yıla artıyor. Doğurganlık oranlarının düşmesiyle yaş ortalaması giderek artıyor. Eskişehir de doğurganlık hızının en düşük olduğu şehirlerden biri. Bu demografik dönüşüm, ülkemiz için bir sosyal politika seferberliği anlamına geliyor. Türkiye'de yaşlı nüfus oranı artık, yüzde 10,6 seviyesine ulaşmış durumda. Tahminlere göre, yaşlı nüfus oranının 2040 yılında yüzde 16'ya ulaşacağı öngörülüyor. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ortanca yaşın 60'a çıkacağı belirtiliyor. Bu demografik dönüşüm, yeni politikalar geliştirmemizi zorunlu kılıyor. Sağlıktan sosyal destek mekanizmalarına, emeklilik ve bakım hizmetlerinden şehir planlamasına kadar pek çok alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu mesele, hepimize önemli sorumluluklar yüklüyor. Yaşlılarımıza sunulan hizmetlerin sayısını ve niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlara göre çeşitliliğini artırmamız gerekiyor."

Evde bakım hizmetlerinden gündüz yaşam merkezlerine, geriatri sağlığı altyapısından ulaşım ve barınma düzenlemelerine dek geniş bir yelpazede çalışmalara ihtiyaç olduğunu dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Yaptığımız Yaşlı Profili Araştırması'nda Türkiye'deki yaşlıların yüzde 64,4'ünün kendilerini en çok mutlu eden şeyin aileleri olduğunu belirtmiştir. Yine araştırmayla Türkiye'de 1,6 milyon yaşlının tek başına yaşadığını ve yaşlıların yüzde 86,6'sının evde yalnızken bile kendini güvende hissettiğini belirttikleri tespit edilmiştir. Bu araştırmayı TÜİK ile 2023'te yapmıştık. Bu nedenle yaşlılarımızın kurum bakımı yerine evde aileleriyle ve yakın çevreleriyle beraber yaşamalarını önceleyen hizmetlerimizi güçlendiriyoruz. Bu alandaki hizmet ve politikaları da ancak, merkezi ve yerel düzeyde bütüncül bir anlayışla ortaya koyacağımıza inanıyoruz."

- "Büyüklerimizin huzur, güven ve saygı içinde yaşamaları hepimizin görevi"

Bakan Göktaş, yaşlılara yönelik politikalarının kapsayıcı, sürdürülebilir, veriye dayalı ve hak temelli olması gerektiğine dikkati çekerek, bakanlığınca başlatılan ve çalışmaları devam eden Yaşlılık Saha Araştırması'nın politikaların referans belgelerinden biri olacağını, 81 ilde düzenlenen yaşlılık çalıştaylarından elde edilen bulguların da büyük önem taşıdığını aktardı.

Yaşlıların hayat kalitesini yükseltecek ve toplumsal yaşama tam katılımını artıracak bir yol haritası çizilebileceğini ifade eden Göktaş, "Büyüklerimizin huzur, güven ve saygı içinde yaşamalarını temin etmek hepimizin önemli görevlerindendir. El ele verdiğimizde bunu sağlayacağımıza inancım tamdır." dedi.

Göktaş, 2025 senesinin "Aile Yılı" olduğunu anımsatarak, "Aile Yılı'nın yaşlılık politikalarıyla ilişkisi, son derece güçlü. Yaşlılarımız, ailenin kuşaklar arası hafızası ve toplumsal değerlerin taşıyıcısıdır. Aile, sadece anne, baba ve çocuklardan oluşmaz. Dede ve ninelerin varlığı, anıları, nasihatleri ve tecrübeleri bizlere her daim yol gösteriyor. Aileyi güçlendirmek istiyorsak, önce aile büyüklerimize sahip çıkmalı, onları aile hayatının merkezinde tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyüklerine hürmet eden, onları baş tacı yapan bir aile yapısının genç nesillere en güzel örnek olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu nedenle 2025 Aile Yılı'nda, ailemizi koruyup güçlendirirken, büyüklerimizin rolünü de yüceltmek durumundayız. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' da nesiller arası bağı güçlendirecek, aile kurumunu ülkemizin en sağlam dayanağı haline getirecek kapsamlı politikaları hayata geçireceğimiz bir dönem olacak." diye konuştu.

Göktaş, üniversitelerden saygın akademisyenlerin, bakanlıkların il ve ilçe teşkilatlarından temsilcilerinin, yerel yöneticilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, medya mensupları ve muhtarlar ile doğrudan tecrübeleriyle konulara ışık tutacak kişilerin katıldığı çalıştayın Türkiye'nin yaşlı politikalarının şekillenmesine vesile olacağını da sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Bakan Göktaş'a Vali Hüseyin Aksoy tarafından bir tablo hediye edildi.

Çalıştaya, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve ilgililer katıldı.