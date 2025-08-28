Önlük yerine gelinlik giydirilmişti: 53 yaşında üniversiteli oldu

Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabında Fazla Bekleniyor
Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabında Fazla Bekleniyor
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 847 Bin Hap Ele Geçirildi
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 847 Bin Hap Ele Geçirildi
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Önlük yerine gelinlik giydirilmişti: 53 yaşında üniversiteli oldu

Muradiye Mahallesinde 3 dönemdir muhtarlık görevini yürüten Dilek Demir, 13 yaşında önlüğünün çıkarılıp gelinlik giydirilerek okuma hakkının elinden alınmasına rağmen 53 yaşında üniversiteli oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 16:52, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 16:53
Yazdır
Önlük yerine gelinlik giydirilmişti: 53 yaşında üniversiteli oldu

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 12 yıldır muhtarlık görevi yapan 53 yaşında 5 çocuk annesi Dilek Demir, Çanakkale'de Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu kazandı. Yerel Yönetimler Bölümüne yerleştirilen muhtar, şimdi yaptığı işin okulunu da okuyacak. Orta okul öğrencisi iken evlendirilen 5 çocuk annesi Dilek Demir'in okuma aşkı dinmedi. Açıktan liseyi bitirerek 53 yaşında üniversite imtihanına giren, Muhtar Dilek Demir, yaptığı işle alakalı bölümü de Çanakkale'de kazanarak şimdi üniversiteli oldu.

Kız çocuklarının okuması adına mücadele verdiğini belirten Demir, "3 dönemdir muhtarlık yapıyorum Muradiye Mahallesi'nde. Yaklaşık 12 yıldır muhtarım. 5 çocuk annesiyim, 3 erkek, 2 kız. Hepsi üniversiteyi okudu. Şimdi de mahallemin annesiyim. 13 yaşında çocuk gelin oldum. Önlüğümü soydular, gelinlik giydirdiler bana. Okumama izin vermediler. Orta ikiden beni aldılar ve ben mücadeleme devam ettim. Okuma aşkı içimde bir ukde olarak kalmıştı. O hasret hep öyle köz bir ateş gibi içinde yanıyordu. Ben muhtar olduktan sonra okullarıma devam ettim. Açıköğretim üzerinden ilkokulu bitirdim, ortaokulu bitirdim, liseyi bitirdim. Şu anda Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Yerel Yönetimler Bölümünü kazandım. Şu anda ben bir üniversiteliyim. Evde anneyim. mahallemde anneyim, muhtar anayım ben. Bu süreç içerisinde elimden geldiği kadar çok yoğun çalışıyorum. Mahallemle, dışarıyla, içeriyle her tarafa hitap ediyoruz. Bu süreç içerisinde çalışabildiğim kadar çalıştım ve başardım. İçimdeki o aşk şu anda mutluluğa dönüştü. Ve mezun olup kepimi de atacağım" dedi.

Çocukların hayalleri ile oynanması gerektiğini vurgulayan Demir, "Bir insanın başına gelen tüm kötülük cahillikten dolayı geliyor. Çocuklarımızı bırakalım, okullarını okusunlar, cahil kalmasınlar. Kimse onları kandıramasın. Kimse akıllarıyla oynamasın. Çocuklarımızı illaki okutalım. Okutalım, okutalım, okutalım lütfen. Herkes okuyabilir, herkes üniversiteyi de kazanabilir. Yaşın hiçbir önemi yok, ben de gördünüz. 53 yaşındayım ve üniversiteyi kazandım. Hiçbir şekilde pes etmesinler, okullarını da okusunlar. Görüyorsunuz ne kadar yoğun çalıştığımı. Aşırı yoğunum ama yine ben bunu yapabildiysem sizler de yaparsınız'' diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber