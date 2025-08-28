Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Diğer toplantılarımızda da olduğu gibi herkes burada görüşlerini dile getirdi. Şimdiden uyarımızı yapalım. Hiç kimse bugün burada sanki bir yasa üzerinde çalışılıyormuş gibi ya da bir anayasa çalışması yapılıyormuş gibi bir algı oluşturmaya kalkmasın. Milletimiz her şeyi görüyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 17:12, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 17:15
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun önceki dönem TBMM başkanlarının katılımıyla TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 7'nci toplantısı sona erdi.

Toplantıda, eski TBMM Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un görüş, öneri ve değerlendirmeleri dinlenildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantının sonunda yaptığı konuşmada, 10 eski Meclis başkanının bu sürece ilişkin tekliflerini, görüşlerini ve katkılarını dinlediklerini ve gerçekten faydalı bir toplantı yapıldığını belirtti.

Meclis başkanlarının, konuşmalarında, komisyonun çalışmalarıyla ilgili güven ve umut dolu beklenti içerisinde olduklarını dile getirdiğini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu komisyonun, tarihi bir dönemeçte, tarihi bir sorumluluk altında olduğunu, bu sorumluluğunu yerine getirirse de millete karşı fevkalade büyük bir ödevi yerine getirmiş olacağını hemen hemen hepsi farklı cümlelerle de olsa ifade ettiler. Ayrıca başkanlarımızın yine ortak olarak dile getirdiği hususlardan birisi, bu sürecin gerektirdiği adımların atılabilmesi için odaklanarak çalışmanın veriminden istifade etmek ve özellikle işi zamana yaymadan en kısa süre içerisinde hayırlı bir şekilde sonuçlandırmak gibi ortak bir temenniyi de dile getirdiler.

Yine 10 Meclis başkanımızın hepsinin aşağı yukarı dile getirdiği bir diğer husus, bu meselenin gündelik parti siyasetinin ötesinde, bir milli mesele olarak ele alınması ve sonuçlandırılması için gayret edilmesidir. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yararlandığımız, ufuk açıcı görüşler burada dile getirildi. Önümüzdeki süreçlerde zaman zaman sizlerin de talepleriniz olduğu takdirde buraya görüşlerinizi aksettirmeniz mümkündür."

- "Süreci zehirlemek isteyen kesimlerin olduğunu görüyoruz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyon üyesi 51 milletvekilinin, konuşma yapan eski Meclis başkanlarının ve herkesin, Terörsüz Türkiye sürecinin bir an evvel, en doğru ve milletin büyük çoğunluğunun kabul edeceği bir şekilde bitirilmesini istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama süreci zehirlemek isteyen, sürece zarar vermek isteyen kesimlerin de olduğunu hatta bu toplantı halka açık bir şekilde gerçekleştiği için klavyelerinin başında hemen sosyal medya üzerinden 'Nasıl bu toplantı salonuna müdahil oluruz?' şeklinde de olağanüstü bir gayret sarf ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla burada herkes açık bir şekilde, milli yararı düşünerek tekliflerini dile getirdi. Burada yasa, anayasa teklifleri üzerinde de görüşler dile getirildi. Bu görüşleri dile getirenler sıradan insanlar değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlığını yapmış, yıllarca bu ülkenin siyasi alanına katkıda bulunmuş isimler.

Diğer toplantılarımızda da olduğu gibi herkes burada görüşlerini dile getirdi. Şimdiden uyarımızı yapalım. Hiç kimse bugün burada sanki bir yasa üzerinde çalışılıyormuş gibi ya da bir anayasa çalışması yapılıyormuş gibi bir algı oluşturmaya kalkmasın. Milletimiz her şeyi görüyor. Bu toplantıların hepsi, bugün 7'nci toplantımızı bitirdik, her anı hem zabıtlar vasıtasıyla hem de bizi izleyen medya mensubu değerli arkadaşlarımız vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Bir tek toplantı, hepimizin ortak kararıyla, o da niteliği gereği istihbarat bilgilerinin paylaşıldığı toplantı olduğu için kapalı oldu. Dolayısıyla bu toplantının çok verimli olduğunu, çok faydalı olduğunu, yeni birtakım bakış açılarına katkı sunduğunu düşünüyorum. İnşallah toplantılarımıza süratle devam edeceğiz ve sonuç alacağız. Ümitvar olduğunuzu görüyorum. Bu ümitli yaklaşımlarınız dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu toplantılar sürdükçe toplumun farklı kesimlerine de yayılarak devam ettiğini görüyorum."

Kurtulmuş, bundan sonraki komisyon toplantılarında, iş dünyasının, memur ve işçi sendikalarının temsilcilerinin ve çatışma çözümleri üzerinde çalışan akademisyenler ile bu konuda uygulama içerisinde olanların davet edileceğini, sonraki toplantıların tarih ve saatinin duyurulacağını söyledi.

