TEKNOFEST Mavi Vatan İnsansız Deniz Altı Aracı Yarışması başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan İnsansız Deniz Aracı Yarışması başladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan İnsansız Deniz Altı Aracı Yarışması başladı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında, otonom deniz araçlarının geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması başladı. 248 takımın başvuruda bulunduğu yarışmada 28 takım ve 347 yarışmacı finale kaldı.

Takımlar, "nokta takip", "engel bulunan ortamda nokta takip" ve "kamikaze angajman" görevlerinde rekabet edecek.

Yarışmada birincilik ödülü 250 bin lira, ikincilik ödülü 200 bin lira ve üçüncülük ödülü 150 bin lira olacak. Ayrıca En İyi Takım Ruhu, En Özgün Yazılım ve En İyi Tasarım ödülleri verilecek.

Yarışmaların final süreci, denizlerin geleceğini şekillendirecek yenilikçi projelere sahne olacak.

Bu yıl İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışmalara, 2 bin 698 takım başvuruda bulundu.

Bu takımlardan finale kalan 86'sı ve 1000 finalist dereceye girmek için mücadele edecek. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Özbekistan'dan katılım sağlayan finalistler, uluslararası bir rekabet ortamı da oluşturuyor.

- "TEKNOFEST'te deniz teknolojilerinin öne çıkarılması çok güzel"

Yarışmaya Bahçeşehir Üniversitesinden katılan Semih Vicir, insansız deniz aracı teknolojilerinin ve kendi yapay zekası ile hareket eden deniz araçlarının tersane alanında kurulan yarışma parkurunu tamamlamaya çalışacağını ve jürinin de bu süreci puanlayacağını söyledi.

Vicir, "Böyle bir konsept yapılması çok güzel. TEKNOFEST'te bugüne kadar hep hava teknolojileri öne çıkıyordu. Bu sene Mavi Vatan teması yapılıp deniz teknolojilerinin öne çıkarılması çok güzel oldu. Burada da çok ciddi bir çalışma var. Bizim takım da dahil olmak üzere yurt dışında da başarılı olan takımlar var." diye konuştu.

Diğer bir yarışmacı Kaan Akyıldız, yarışma sürecinde kulüp olarak insansız hava aracı ile görüntü işleme aracılığıyla, kendi ürettikleri güç ve devre üretim kartıyla birlikte görüntü ve derinlik işleyerek kamikaze görevini tamamlayacaklarını dile getirdi.

Sultan Merve Yazıcı, takımca çok azimli ve disiplinli çalışarak pek çok proje arasından finale kaldıklarını, özellikle görüntü aktarımı ve elektronik aktarım üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Yazıcı, "Mavi Vatan savunma sanayisi alanında ülkemizi çok geliştirecek bir süreç. Biz gençler olarak buraya çok heyecanlı ve çok azimli bir şekilde geldik." dedi.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanılan TEKNOFEST Mavi Vatan'da, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması da düzenlenecek.

Bunun yanı sıra TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığının özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere özel bir deneyim sunulması hedefleniyor.

