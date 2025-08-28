Bakan Kacır: Türk milleti karada olduğu gibi denizlerde de çok güçlü

Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kacır: Türk milleti karada olduğu gibi denizlerde de çok güçlü

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'ı gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunun en önemli unsurlarından biri ve mavi vatanda güçlü olmak için işte bu büyük projelerin sahibi olmak gerekli. Türk milleti karada olduğu gibi denizlerde de çok güçlü. Yarışmaları geçtiğimiz yıllarda havuzlarda düzenliyorduk, şimdi denizlerde düzenliyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 20:06, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 20:07
Yazdır
Bakan Kacır: Türk milleti karada olduğu gibi denizlerde de çok güçlü

"Mavi vatan" temasıyla TEKNOFEST 2025 çerçevesinde düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Firmaların kurduğu stantlarda yerli ve milli ürünler sergilenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ziyaret ettiği festival alanını gezdi.

"Türk milleti karada olduğu gibi denizlerde de çok güçlü"

Bakan Kacır, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST'te daha çok hava ve kara unsurlarımızla Türk milletini buluşturmuştuk. 2018'den bu yana dünyanın en büyük teknoloji etkinliğini icra ediyoruz. Bu yılın ilk TEKNOFEST'i Mavi Vatan. Burada MİLGEM projelerimiz, fırkateynlerimiz, TCG Anadolu ve modernizasyon sonrası Savarona, Türk milletine ev sahipliği yapıyor. İnsansız deniz aracı yarışmamız, insansız sualtı sistemleri yarışmamız ve sualtı roket yarışmamız var. Bu yarışmaları geçtiğimiz yıllarda havuzlarda düzenliyorduk, şimdi denizlerde düzenliyoruz. Dolayısıyla yarışmalarda elde edilen seviye de giderek daha ileri bir düzeye erişmiş oldu. Bu heyecanın milletimizle buluşmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü mavi vatan, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunun en önemli unsurlarından biri ve mavi vatanda güçlü olmak için işte bu büyük projelerin sahibi olmak gerekli. Bu projeler dev projeler, gördüğünüz gibi çok etkileyici gemiler ama onların esasen etkili unsurları yüksek teknoloji sistemleri. Üzerindeki radar sistemleri Aselsan'ımız tarafından geliştiriliyor. Üzerlerindeki füze sistemleri torpidolar ROKETSAN'ımız ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştiriliyor. Bütün bunlar devir ekosistemin birlikte çalışmasının sonuçları ve bütün bunlar sayesinde Türk milleti karada olduğu gibi denizlerde de çok güçlü. Biz karada, havada, denizde ve uzayda, Türkiye'nin her alanda gayret göstermeye, çaba ortaya koymaya, bu alanda alın teri, akıl teri döken herkesin önünü açmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber