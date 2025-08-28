Bakan Kacır: Türk milleti karada olduğu gibi denizlerde de çok güçlü

"Mavi vatan" temasıyla TEKNOFEST 2025 çerçevesinde düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Firmaların kurduğu stantlarda yerli ve milli ürünler sergilenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ziyaret ettiği festival alanını gezdi.

"Türk milleti karada olduğu gibi denizlerde de çok güçlü"

Bakan Kacır, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST'te daha çok hava ve kara unsurlarımızla Türk milletini buluşturmuştuk. 2018'den bu yana dünyanın en büyük teknoloji etkinliğini icra ediyoruz. Bu yılın ilk TEKNOFEST'i Mavi Vatan. Burada MİLGEM projelerimiz, fırkateynlerimiz, TCG Anadolu ve modernizasyon sonrası Savarona, Türk milletine ev sahipliği yapıyor. İnsansız deniz aracı yarışmamız, insansız sualtı sistemleri yarışmamız ve sualtı roket yarışmamız var. Bu yarışmaları geçtiğimiz yıllarda havuzlarda düzenliyorduk, şimdi denizlerde düzenliyoruz. Dolayısıyla yarışmalarda elde edilen seviye de giderek daha ileri bir düzeye erişmiş oldu. Bu heyecanın milletimizle buluşmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü mavi vatan, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunun en önemli unsurlarından biri ve mavi vatanda güçlü olmak için işte bu büyük projelerin sahibi olmak gerekli. Bu projeler dev projeler, gördüğünüz gibi çok etkileyici gemiler ama onların esasen etkili unsurları yüksek teknoloji sistemleri. Üzerindeki radar sistemleri Aselsan'ımız tarafından geliştiriliyor. Üzerlerindeki füze sistemleri torpidolar ROKETSAN'ımız ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştiriliyor. Bütün bunlar devir ekosistemin birlikte çalışmasının sonuçları ve bütün bunlar sayesinde Türk milleti karada olduğu gibi denizlerde de çok güçlü. Biz karada, havada, denizde ve uzayda, Türkiye'nin her alanda gayret göstermeye, çaba ortaya koymaya, bu alanda alın teri, akıl teri döken herkesin önünü açmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz" dedi.