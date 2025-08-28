Beşiktaş ve Başakşehir FK, Avrupa'ya veda etti

'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Ana sayfaHaberler Spor

Beşiktaş ve Başakşehir FK, Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş ve Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında rakiplerine mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 22:28, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 22:58
Yazdır
Beşiktaş ve Başakşehir FK, Avrupa'ya veda etti

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lousanne ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kartal, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etmiş oldu.

Bu sezon Avrupa kupalarında ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan ve rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile eşleşti. Rakibini 4-1 ve 3-2'lik skorlarla eleyen Kartal, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile eşleşmişti.

İsviçre'deki müsabakada rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sahasında ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

Başakşehir'in Avrupa macerası sona erdi

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 3-1 mağlup oldu. İlk maçı da 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Başakşehir deplasmanda Universitatea Craiova'nın konuğu oldu. Romanya'nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı'nda TSİ 20.30'da oynanan müsabakayı Alman hakem Daniel Schlager yönetti. Schlager'in yardımcılıklarını Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch yaptı.

Başakşehir FK mücadeleye Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Shomurodov, Onur Ergün, Crespo, Brnic ve Selke 11'i ile çıktı.

Universitatea Craiova ise Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram ile sahada yer aldı.

Başakşehir FK hızlı ve etkili başladığı mücadelenin 7'nci dakikasında Selke ile öne geçti. Operi kullandığı kornerde yaptığı ortada Selke ceza sahası iç sağ çaprazında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. Universitatea Craiova beraberliği 9'uncu dakikada yakaladı. Bancu'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cicaldau sağ ayağı ile yaptığı vuruşunda top kaleci Volkan'ın eliyle müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1. 27'nci dakikada Craiova öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Bancu pasını Baiaram'a ulaştırdı. Bu oyuncunun sol ayağı ile yaptığı vuruşta top kaleci Volkan Babacan'ın solundan ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Başakşehir FK, 52'nci dakikada gole yaklaştı. Sağdan kullanılan serbest vuruşta Brnic topu ortaladı. Shomurodov arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top yan ağlara gitti. Turuncu-lacivertliler 61'inci dakikada beraberlik golüne yaklaştı. Shomurodov'un yerden ortaladığı topla ceza sahasında buluşan Kemen, kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Nsimba, 81'inci dakikada Universitatea Craiova'nın 3'üncü golünü attı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Nsimba sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında konuk olduğu Universitatea Craiova mücadelesinde 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber