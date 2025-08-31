Ailelere uyarı: Çocuğunuz zorbalığa uğruyor olabilir!

Yeni eğitim-öğretim yılının yaklaşması ile birlikte aileler ve öğrencilerde okul telaşı başladı. Son yıllarda artan akran zorbalığı, Türkiye'de 3 çocuktan 1'inin başına geliyor.

Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre; konuya ilişkin koruyucu, önleyici çalışmalar ortaya koyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları akran zorbalığından ve zorba olmaktan korumak için ebeveynlere Aile Eğitim Programları (AEP) düzenliyor. Eğitimde çocuğun akran zorbalığına maruz kaldığını anlama yöntemleri ve bu durumda yapılması gerekenler anlatılıyor. Program kapsamında ebeveynlere çocuk gelişimi, şiddetle baş etme ve sağlıklı iletişim konularında seminerler veriliyor.

Ebeveynler, çocuklarının akran zorbalığına maruz kaldığını şu ipuçlarıyla anlayabilir:

Çocuk okula gitmek istemiyor ve çeşitli bahaneler uyduruyorsa,



Eşyaları sık sık kayboluyorsa,



Okuldaki arkadaşlarından hiç bahsetmiyorsa,



Arkadaşlarıyla okul dışı etkinliklerine katılmak istemiyor ve tepkisel davranışlar gösteriyorsa,



Kendi kendine yaptığı olumsuz yorumlarda (çok kiloluyum, çok zayıfım, beni kimse sevmez) artışlar yaşanıyorsa,



Tam olarak açıklayamadığı yara izleri varsa



Normalden fazla duygu dalgalanmaları (öfke patlamaları, ağlama krizleri) yaşıyorsa akran zorbalığına maruz kalmış olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı.