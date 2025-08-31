Mobil haberleşme altyapısı için frekans ihalesi 16 Ekim'de yapılacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesi ile hizmetlerin sunulmasına yönelik yetkilendirme için ihale düzenlenecek.

İhale kapsamında, yetkilendirme süresince iki farklı bantta toplam 11 frekans paketinin kullanım hakkı işletmecilere verilecek. Ayrıca, 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmeler kapsamındaki altyapı ve hizmetler de yeni yetkilendirme kapsamına alınacak.

Gerekli imtiyaz sözleşmeleri ve IMT Yetki Belgesi bulunan işletmeciler tüm frekans bantlarında yapılacak paket satışlarına katılabilecek.

2042'ye kadar kullanım hakkı verilecek

İhale sonucunda, ilgili belge ve sözleşmesi bulunan en fazla üç işletmeciye 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında kullanım hakkı tanımlanacak. Yetkilendirme süresi, yetkilendirme tarihinden itibaren 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacak.

İhale yöntemi

BTK'nın düzenleyeceği ihale, 16 Ekim'de kapalı teklif ve ardından açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.