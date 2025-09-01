Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?

Sıcak hava etkisini artıracak, yurdun bazı bölgelerindeyse yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak bekleniyor.

Sağanak, yarın Doğu Karadeniz ile Hatay kıyılarında etkili olacak.

Çarşamba günü ise Samsun, Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklık, yeni haftada mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

3 büyükşehirde hava durumu

Yeni haftada Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak.

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek. Kuzey kıyılarda ise sağanak etkili olacak.

En yüksek sıcaklık Başkent Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de ise 33 derece olacak.