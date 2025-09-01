Adana'da su borusu patladı, cadde göle döndü

ASKİ ekipleri, patlayan borunun onarılması ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde geçtiğimiz gün Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ'ye ait içme suyu borusu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net