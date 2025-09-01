'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Bakan Tunç'tan Yeni Adli Yıl ve Hukuk Devleti Mesajı
Bakan Tunç'tan Yeni Adli Yıl ve Hukuk Devleti Mesajı
Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?
Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme

İstanbul Valiliği, şehir içi ulaşımda motosiklet ve motorlu bisikletlerin yaygınlaşması üzerine yeni genelge yayımladı. Buna göre belediyeler motosiklet park alanları belirleyecek, kaldırım, yaya yolu ve meydanlara park edilmesine izin verilmeyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 16:35, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 16:35
Yazdır
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme

İstanbul Valiliği, motosiklet ve motorlu bisikletlerin şehir içi ulaşımda yaygınlaşması nedeniyle, bu araçlara uygun park alanlarının belirlenmesini içeren genelge hazırlayarak, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdi.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilen genelgede, günümüzde motosiklet ve motorlu bisikletlerin, ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

MOTOSİKLET PARK ALANLARI BELEDİYELERCE BELİRLENECEK

Genelgede, trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi ve trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Belirtilen konuların başta kaymakamlar ve sorumlu amirlerce titizlikle takip edileceği kaydedilen genelgede, denetimlerin ilgili kolluk ve zabıta birimlerince yapılması, gösterilen alanlar dışında park eden araç sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber