Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Fethiye açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 2 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 15:09, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 15:10
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Muğla Fethiye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fethiye Kızılada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-5 botumuzca yedeklenerek Ece Saray Marina'ya emniyetle yanaştırıldı."