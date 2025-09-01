'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Bakan Tunç'tan Yeni Adli Yıl ve Hukuk Devleti Mesajı
Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
Trendyol Süper Lig'de ilk 4 haftanın enleri!

Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasını Galatasaray lider olarak tamamlarken, Kasımpaşa ile Gençlerbirliği ise puan alamadı.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı ve milli takım maçları için verilen araya girildi. İlk 4 hafta sonunda Galatasaray, aldığı 12 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Sarı-kırmızlıların ardından Trabzonspor 10 puanla 2, Göztepe de 8 puanla 3. sırada bulunuyor. Eksik karşılaşmaları olan Fenerbahçe 7 puanla 5, Beşiktaş da 3 puanla 11. sırada araya girdi.

Galatasaray puan kaybetmedi

Süper Lig'de ilk 4 haftanın ardından puan kaybetmeyen tek takım Galatasaray oldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor, 1'er maçta berabere kalırken, Beşiktaş ise 1 müsabakada mağlup oldu. Kasımpaşa ile Gençlerbirliği de çıktıkları mücadelelerde puan alamadı.

6 maç oynanmadı

Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un Avrupa kupaları mücadelelerinden dolayı 6 karşılaşma oynanmadı. Bu süreçte siyah-beyazlıların ve turuncu-lacivertlilerin 2, sarı-lacivertliler ve kırmızı-beyazlıların da 1'er müsabakası ertelendi.

Toplam 73 gol atıldı

Ligde oynanan karşılaşmalarda toplam 73 gol sevinci yaşandı. Konyaspor'un deplasmanda Eyüpspor'u 4-1, Gaziantep FK'nın da konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorlarla mağlup ettiği müsabakalar geride kalan 4 haftada en gollü karşılaşmalar oldu. Corendon Alanyapor - Çaykur Rizespor, Göztepe - Fenerbahçe ve Başakşehir - Eyüpspor maçlarında ise gol sesi çıkmadı.

En golcü Galatasaray

Ligde 4 haftada en golcü takım olan Galatasaray, yaptığı 4 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Cimbom'un ardından Konyaspor 8, Fenerbahçe ile Göztepe de 6'şar gol sevinci yaşadı. Ligin en az gol atan takımları ise Başakşehir ile Çaykur Rizespor oldu ve 1'er gol kaydetti.

Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı'dan 3'er gol

Geride kalan haftalarda en golcü futbolcular Galatasaray'dan oldu. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ile Eren Elmalı, 3'er kez gol sevinci yaşadı ve gol krallığında zirvede yer aldı. Gaziantep FK'nın Rumen futbolcusu Alexandru Maxim da 3 asistle bu alanda ilk sırada bulunuyor.

7 kırmızı kart çıktı

Süper Lig'de şu ana kadar oynanan müsabakalarda hakemler 7 kez kırmızı kartına başvurdu. Sezonun ilk kırmızı kartı, Gaziantep FK - Galatasaray maçında çıktı ve Gaziantep ekibinin kalecisi Burak Bozan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. En çok kırmızı kart gören takım ise 2 kez ile Göztepe oldu. Göztepe'den Juan ve İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde, Kocaelispor'dan Samet Yalçın, Fatih Karagümrük'ten Marius Tresor Doh, Gençlerbirliği'nden de Michal Nalepa da kırmızı kart gören futbolculardı.

10 penaltı kararı verildi, 9'u gol oldu

Oynanan müsabakalarda hakemler, 10 kez penaltı noktasını gösterdi. İlk 4 haftada Galatasaray ve Alanyaspor 2, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa da 1'er penaltı kullandı. Bu penaltıların 9'u gol olurken, 1'i ise kaçtı. Göztepe deplasmanın son dakikalarında Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, kazandıkları penaltıyı gole çeviremedi.

3 teknik direktör gitti

Ligde 18 takımdan 3'ü sezona başladığı teknik direktörle yollarını ayırma kararı aldı. İlk olarak Gaziantep FK'da teknik adam değişikliği oldu ve İsmet Taşdemir'in yerine Burak Yılmaz geldi. Avrupa kupalarında kötü sonuçlar alan Fenerbahçe ve Beşiktaş da teknik direktörlerini değiştirdi. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer'ın yerine Sergen Yalçın ile anlaştı. Sarı-lacivertliler ise Jose Mourinho'nun yerine henüz birini getirmedi.

En çok Ali Yılmaz düdük çaldı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk 4 haftada 16 farklı hakeme görev verdi. Bu hakemlerden en çok düdük çalan isim ise 3 maçla Ali Yılmaz oldu. Halil Umut Meler, Arda Kardeşler ve Oğuzhan Aksu da 1'er karşılaşmada görev aldı.

