İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,56 arttı.

İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 40,83 olarak gerçekleşti.

- Ağustosta en yüksek artış eğitim grubunda

Ağustosta aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı, konutta yüzde 2,48, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 4,77, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,21, haberleşmede yüzde 0,77, ev eşyasında yüzde 1,42, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 0,39, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 2,28, eğlence ve kültürde yüzde 2,04, ulaştırmada yüzde 0,18, eğitimde yüzde 14,71, ve giyim ve ayakkabıda yüzde -2,95 oldu. Sağlık harcamaları grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

İstanbul'da ağustosta fiyat indeksinin belirlenmesinde yeni öğretim yılının başlıyor olması nedeniyle bazı ürün ve hizmetlerde görülen fiyat değişimleri, konut harcamaları, alkollü İçecekler ve tütün harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde mevsimsel etki ve piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri ile giyim ve ayakkabı harcamalarında yeni sezona girişe bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

- Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan eşya fiyatlarında ise ağustosta aylık bazda yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,83, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,43, madenler grubunda yüzde 4,30, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,49, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,64, artış gözlemlenirken işlenmemiş maddeler grubunda yüzde -0,83 azalış kaydedildi. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmedi.

Ağustosta yıllık bazda da gruplar itibarıyla inşaat malzemelerinde yüzde 66,60, mensucatta yüzde 55,41, gıda maddelerinde yüzde 30,94, işlenmemiş maddelerde yüzde 29,70, kimyevi maddelerde yüzde 26,55, yakacak ve enerjide yüzde 24,29, madenlerde de yüzde 18,83 artış gerçekleşti.