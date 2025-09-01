'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündeme gelen "Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair anlaşma yapıldığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"Herhangi bir görüşme yok"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Türkiye ile Çin arasında bu yönde herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Kamuoyuna uyarı

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun uluslararası hassasiyet taşıyan konularda sadece resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması gerektiği, gerçeği yansıtmayan spekülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.