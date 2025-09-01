EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Bakan Tunç'tan Yeni Adli Yıl ve Hukuk Devleti Mesajı
Bakan Tunç'tan Yeni Adli Yıl ve Hukuk Devleti Mesajı
Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, elektrikli araçlara ilişkin değerlendirmesinde özellikle yerli üretici TOGG'un yeni model araçlarını piyasaya sunmasıyla birlikte 2030 yılına kadar Türkiye yollarında 1 milyonu aşkın elektrikli aracın olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 23:58, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 23:59
Yazdır
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir

İbrahim Öz, 2000'li yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve yükselen petrol fiyatlarının, hem elektrikli araç teknolojisinde hem de batarya alanında önemli gelişmelere yol açtığını belirtti.

Elektrikli araçlara küresel ilgi artıyor

Otomobil üreticilerinin ve tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmeye başladığını ifade eden Öz, bu araçların yakıt maliyeti açısından benzinli ve dizel araçlara kıyasla çok daha avantajlı olduğunu söyledi. Mevcut fiyatlarla evden şarj edilen elektrikli araçların yakıt maliyetinin, geleneksel yakıtlarla çalışan araçlara göre yaklaşık üçte bir seviyesinde olduğunu vurgulayan Öz, bu nedenle son 10 yılda dünya genelinde elektrikli araç sayısının hızla arttığını dile getirdi.

Küresel satışlar 2024'te 17 milyonu aştı

Elektrikli otomobillerin otomotiv sektöründeki payına da değinen Öz, 2024 yılında dünya genelinde elektrikli otomobil satışlarının 17 milyonu aşarak toplam satışlarda yüzde 20'nin üzerine çıktığını ifade etti. Sadece 2024 yılında satılan 3,5 milyon ek elektrikli otomobilin, 2020 yılındaki toplam küresel elektrikli araç satışlarından fazla olduğuna dikkat çeken Öz, Çin'in sektördeki liderliğini koruduğunu söyledi. Çin'de 2024'te satılan elektrikli araç sayısının 11 milyonu geçtiğini ve bu rakamın sadece iki yıl önceki küresel toplamın üzerine çıktığını belirten Öz, ülkedeki her 10 araçtan 1'inin artık elektrikli olduğunu kaydetti. Avrupa'da teşvik programlarının azalmasına rağmen elektrikli araç satışlarının sabit kaldığını, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yıllık bazda yaklaşık yüzde 10'luk bir artışla satılan her 10 araçtan fazlasının elektrikli hale geldiğini aktardı.

Türkiye'de 292 bin elektrikli araç var

Türkiye'deki elektrikli araç pazarına ilişkin bilgiler de paylaşan Öz, Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 292 bin elektrikli aracın trafikte olduğunu söyledi. TOGG'un üretim kapasitesindeki artış ve yeni model olan T10F'in piyasaya çıkmasıyla birlikte bu sayının önümüzdeki yıllarda hızla artmasının beklendiğini belirten Öz, 2030 yılına kadar ülkede 1 milyonu aşkın elektrikli aracın yollarda olabileceğini öngördüklerini açıkladı. Bu gelişmenin, karbon salınımının azaltılması, şehirlerde hava kalitesinin artırılması ve fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığın azaltılması açısından önemli bir adım olacağını vurguladı.

Türkiye genelinde 33 binden fazla şarj noktası var

Elektrikli araç altyapısıyla ilgili verileri de paylaşan İbrahim Öz, Türkiye'nin 81 ilinde şarj istasyonlarının bulunduğunu söyledi. 25 Ağustos 2025 itibarıyla ülke genelinde toplam 33 bin 807 adet şarj noktası bulunduğunu belirten Öz, bu sayının 19 bin 372'sinin AC, 14 bin 435'inin ise DC soket olduğunu ifade etti.

Şarj hizmetinde tek fiyatlandırma uygulanıyor

Şarj hizmetinin fiyatlandırılmasına ilişkin bilgi veren Öz, Türkiye'de şarj hizmetinin yalnızca araca aktarılan birim enerji bedeli üzerinden ücretlendirildiğini ve başka bir ad altında herhangi bir ek ücretin alınmaması gerektiğini söyledi. Dünyada farklı fiyatlandırma modelleri uygulandığını, bazı ülkelerde dakika bazlı ya da enerji ve zaman karışımı sistemlerin kullanıldığını belirten Öz, Türkiye'de uygulanan sade sistemin, fiyatların karşılaştırılmasını kolaylaştırdığını ve elektrikli araç piyasasının gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber