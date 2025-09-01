EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir

İbrahim Öz, 2000'li yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve yükselen petrol fiyatlarının, hem elektrikli araç teknolojisinde hem de batarya alanında önemli gelişmelere yol açtığını belirtti.

Elektrikli araçlara küresel ilgi artıyor

Otomobil üreticilerinin ve tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmeye başladığını ifade eden Öz, bu araçların yakıt maliyeti açısından benzinli ve dizel araçlara kıyasla çok daha avantajlı olduğunu söyledi. Mevcut fiyatlarla evden şarj edilen elektrikli araçların yakıt maliyetinin, geleneksel yakıtlarla çalışan araçlara göre yaklaşık üçte bir seviyesinde olduğunu vurgulayan Öz, bu nedenle son 10 yılda dünya genelinde elektrikli araç sayısının hızla arttığını dile getirdi.

Küresel satışlar 2024'te 17 milyonu aştı

Elektrikli otomobillerin otomotiv sektöründeki payına da değinen Öz, 2024 yılında dünya genelinde elektrikli otomobil satışlarının 17 milyonu aşarak toplam satışlarda yüzde 20'nin üzerine çıktığını ifade etti. Sadece 2024 yılında satılan 3,5 milyon ek elektrikli otomobilin, 2020 yılındaki toplam küresel elektrikli araç satışlarından fazla olduğuna dikkat çeken Öz, Çin'in sektördeki liderliğini koruduğunu söyledi. Çin'de 2024'te satılan elektrikli araç sayısının 11 milyonu geçtiğini ve bu rakamın sadece iki yıl önceki küresel toplamın üzerine çıktığını belirten Öz, ülkedeki her 10 araçtan 1'inin artık elektrikli olduğunu kaydetti. Avrupa'da teşvik programlarının azalmasına rağmen elektrikli araç satışlarının sabit kaldığını, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yıllık bazda yaklaşık yüzde 10'luk bir artışla satılan her 10 araçtan fazlasının elektrikli hale geldiğini aktardı.

Türkiye'de 292 bin elektrikli araç var

Türkiye'deki elektrikli araç pazarına ilişkin bilgiler de paylaşan Öz, Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 292 bin elektrikli aracın trafikte olduğunu söyledi. TOGG'un üretim kapasitesindeki artış ve yeni model olan T10F'in piyasaya çıkmasıyla birlikte bu sayının önümüzdeki yıllarda hızla artmasının beklendiğini belirten Öz, 2030 yılına kadar ülkede 1 milyonu aşkın elektrikli aracın yollarda olabileceğini öngördüklerini açıkladı. Bu gelişmenin, karbon salınımının azaltılması, şehirlerde hava kalitesinin artırılması ve fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığın azaltılması açısından önemli bir adım olacağını vurguladı.

Türkiye genelinde 33 binden fazla şarj noktası var

Elektrikli araç altyapısıyla ilgili verileri de paylaşan İbrahim Öz, Türkiye'nin 81 ilinde şarj istasyonlarının bulunduğunu söyledi. 25 Ağustos 2025 itibarıyla ülke genelinde toplam 33 bin 807 adet şarj noktası bulunduğunu belirten Öz, bu sayının 19 bin 372'sinin AC, 14 bin 435'inin ise DC soket olduğunu ifade etti.

Şarj hizmetinde tek fiyatlandırma uygulanıyor

Şarj hizmetinin fiyatlandırılmasına ilişkin bilgi veren Öz, Türkiye'de şarj hizmetinin yalnızca araca aktarılan birim enerji bedeli üzerinden ücretlendirildiğini ve başka bir ad altında herhangi bir ek ücretin alınmaması gerektiğini söyledi. Dünyada farklı fiyatlandırma modelleri uygulandığını, bazı ülkelerde dakika bazlı ya da enerji ve zaman karışımı sistemlerin kullanıldığını belirten Öz, Türkiye'de uygulanan sade sistemin, fiyatların karşılaştırılmasını kolaylaştırdığını ve elektrikli araç piyasasının gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.