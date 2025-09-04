Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 22 Ağustos ile sona eren haftada taşıt kredisi hacmi 53 milyar 684 milyon TL oldu. Bu hafta bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi faiz oranlarına bakıldığında ise 48 ay vadede yeni düşük seviyeler görüldü. 48 ay vadeli kredide faiz oranları yüzde 2,90'a kadar geriledi. Peki 12, 24, 36 ve 48 ay vadede en ucuz taşıt kredisini hangi bankalar veriyor? 280 bin TL'nin geri ödemesi aylık ve toplam ne kadar?

Haber Giriş : 04 Eylül 2025 09:51, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 09:54
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu

Otomotiv piyasasında hareketlilik devam ederken, taşıt kredisi faiz oranlarında da düşüşler yaşanıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan Ağustos 2025 verilerine göre, ocak-ağustos döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %8,05 artarak 654 bin 413 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları ise %4,1 yükselişle 162 bin 932 oldu. Satışlardaki artışa rağmen, bankalarda taşıt kredisi hacmi düşmeye devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 22 Ağustos ile sona eren haftada taşıt kredisi hacmi 685 milyon TL azalarak 53 milyar 684 milyon TL seviyesine geriledi.

En Düşük Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerinde, 48 ay vadede yeni düşük seviyeler görülüyor. 4 yıl vadeli kredi oranları %2,90'a kadar geriledi.

1 Yıl (12 Ay) Vadeli En Ucuz Krediler

  • Kuveyt Türk: %2,98
  • Vakıf Katılım: %3,15
  • Akbank: %3,39
  • Garanti BBVA: %3,39
  • TEB: %3,49

280 Bin TL'nin 12 Ay Vadeli Geri Ödeme Tablosu

  • Kredi Tutarı: 280 bin TL
  • Kredi Vadesi: 12 ay
  • Kredi Faiz Oranı: %2,98
  • Aylık taksit: 29 bin 617 TL
  • Toplam geri ödeme: 357 bin 12 TL

2 Yıl (24 Ay) Vadede En Ucuz Krediler

  • Kuveyt Türk: %2,98
  • Vakıf Katılım: %3,15
  • Akbank: %3,19
  • Garanti BBVA: %3,29
  • TEB: %3,49

280 Bin TL'nin 24 Ay Vadeli Geri Ödeme Tablosu

  • Kredi Tutarı: 280 bin TL
  • Kredi Vadesi: 24 ay
  • Kredi Faiz Oranı: %2,98
  • Aylık taksit: 18 bin 128 TL
  • Toplam geri ödeme: 436 bin 686 TL

3 Yıl (36 Ay) Vadede En Ucuz Krediler

  • Kuveyt Türk: %2,98
  • Akbank: %3,09
  • Garanti BBVA: %3,10
  • Vakıf Katılım: %3,15
  • TEB: %3,49

280 Bin TL'nin 36 Ay Vadeli Geri Ödeme Tablosu

  • Kredi Tutarı: 280 bin TL
  • Kredi Vadesi: 36 ay
  • Kredi Faiz Oranı: %2,98
  • Aylık taksit: 14 bin 551 TL
  • Toplam geri ödeme: 525 bin 445 TL

4 Yıl (48 Ay) Vadede En Ucuz Krediler

  • Akbank: %2,90
  • Garanti BBVA: %2,95
  • Kuveyt Türk: %2,98
  • Vakıf Katılım: %3,15
  • TEB: %3,49

280 Bin TL'nin 48 Ay Vadeli Geri Ödeme Tablosu

  • Kredi Tutarı: 280 bin TL
  • Kredi Vadesi: 48 ay
  • Kredi Oranı: %2,90
  • Aylık taksit: 12 bin 706 TL
  • Toplam geri ödeme: 611 bin 533 TL

Rakamlar kampanyalara göre değişiklik gösterebilir

