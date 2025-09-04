Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu

Otomotiv piyasasında hareketlilik devam ederken, taşıt kredisi faiz oranlarında da düşüşler yaşanıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan Ağustos 2025 verilerine göre, ocak-ağustos döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %8,05 artarak 654 bin 413 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları ise %4,1 yükselişle 162 bin 932 oldu. Satışlardaki artışa rağmen, bankalarda taşıt kredisi hacmi düşmeye devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 22 Ağustos ile sona eren haftada taşıt kredisi hacmi 685 milyon TL azalarak 53 milyar 684 milyon TL seviyesine geriledi.

En Düşük Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerinde, 48 ay vadede yeni düşük seviyeler görülüyor. 4 yıl vadeli kredi oranları %2,90'a kadar geriledi.

1 Yıl (12 Ay) Vadeli En Ucuz Krediler

Kuveyt Türk: %2,98

280 Bin TL'nin 12 Ay Vadeli Geri Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı: 280 bin TL

29 bin 617 TL Toplam geri ödeme: 357 bin 12 TL

2 Yıl (24 Ay) Vadede En Ucuz Krediler

Kuveyt Türk: %2,98

280 Bin TL'nin 24 Ay Vadeli Geri Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı: 280 bin TL

18 bin 128 TL Toplam geri ödeme: 436 bin 686 TL

3 Yıl (36 Ay) Vadede En Ucuz Krediler

Kuveyt Türk: %2,98

280 Bin TL'nin 36 Ay Vadeli Geri Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı: 280 bin TL

14 bin 551 TL Toplam geri ödeme: 525 bin 445 TL

4 Yıl (48 Ay) Vadede En Ucuz Krediler

Akbank: %2,90

280 Bin TL'nin 48 Ay Vadeli Geri Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı: 280 bin TL

12 bin 706 TL Toplam geri ödeme: 611 bin 533 TL

Rakamlar kampanyalara göre değişiklik gösterebilir