Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, gençlik merkezleri aracılığıyla düzenlenen hazırlık kurslarına 2024 yılında 13 bin 606, 2025 yılında ise 10 bin 981 genç katıldı. Böylece iki yılda toplam 24 bin 587 gence ücretsiz eğitim imkanı sağlandı.

Spor ve sanat alanında yoğun talep

Kurslarda spor bilimleri fakültesi, spor liseleri, POMEM, resim, müzik ve Milli Savunma Üniversitesi gibi farklı alanlardaki özel yetenek sınavlarına yönelik eğitimler veriliyor. Gençlere yalnızca sınav odaklı bilgi aktarımı yapılmıyor; düzenli antrenmanlarla fiziksel dayanıklılık artırılıyor, teorik ve pratik eğitimlerle disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırılıyor.

Fırsat eşitliği ve rehberlik desteği

Programlarda dezavantajlı gençlere öncelik sağlanırken, rehberlik ve danışmanlık desteğiyle katılımcıların özgüvenlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Böylece gençlerin, potansiyellerini en üst seviyede ortaya koyarak hedefledikleri alanlarda başarılı olmaları amaçlanıyor.