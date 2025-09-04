Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı

Türkiye'de otomobil satışları ağustos ayında rekor seviyeye ulaşırken, markalar eylül 2025 sıfır araç fiyatlarını açıkladı. Fiat, Renault, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Peugeot, Honda, Nissan, Chery, BYD ve yerli üretim TOGG gibi markaların giriş seviyesindeki modelleri 1,1 milyon TL'den başlarken, SUV ve elektrikli araçlarda fiyatlar 5 milyon TL'ye kadar yükseliyor. Elektrikli ve hibrit otomobillerde artan model çeşitliliği, tüketicilerin tercihlerinde belirleyici rol oynuyor. Markaların eylül kampanyaları da otomobil almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ilk kez otomobil sahibi olacaklar için ekonomik modeller öne çıkarken, lüks segmentte fiyatlar 10 milyona yaklaşıyor.

Sıfır Araç Fiyatlarında Geniş Skala

Sıfır araç almak isteyenler için eylül 2025 fiyatları belli oldu. Türkiye'de satışa sunulan popüler modellerden Fiat Egea ve Renault Clio, uygun fiyatlı seçenekler arasında öne çıkıyor. SUV ve elektrikli araçlarda ise 5 milyon TL'yi aşan fiyatlar dikkat çekiyor.

Giriş Modellerinde Fiyatlar

Fiat Egea Sedan, Hyundai i10, Renault Clio, Suzuki Swift: 1 milyon TL bandından satışta.

Bu araçlar özellikle ilk kez otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

SUV Segmentinde Fiyat Aralığı

Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Peugeot 3008: 2 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Üst donanımlı versiyonlarda rakamlar 5 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Elektrikli ve Hibrit Araçlara Artan Talep

TOGG T10X : 1.862.000 TL'den başlıyor.

: 1.862.000 TL'den başlıyor. BYD Dolphin : 1.664.000 TL'den satışta.

: 1.664.000 TL'den satışta. Peugeot E-208 ve Renault R5 E-Tech: 1,8 milyon TL seviyesinde.

Çevreci teknolojiler ve düşük yakıt maliyetleri sayesinde bu segmentte talep giderek artıyor.

Lüks ve Üst Segment Fiyatları

Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai IONIQ 5 N, Kia Sorento: 5 ila 9,5 milyon TL arasında değişen fiyatlarla sunuluyor.

Markalara Göre Eylül 2025 Sıfır Araç Fiyatları

Toyota

Corolla: 1.718.000 - 2.126.000 TL

1.718.000 - 2.126.000 TL Corolla Hybrid: 2.197.500 - 2.200.000 TL

2.197.500 - 2.200.000 TL Corolla Cross Hibrit: 2.072.000 - 2.544.500 TL

2.072.000 - 2.544.500 TL C-HR Hibrit: 1.950.000 - 2.559.000 TL

1.950.000 - 2.559.000 TL Corolla HB Hibrit: 1.936.000 - 2.217.000 TL

1.936.000 - 2.217.000 TL Yaris Cross Hibrit: 2.032.000 - 2.383.500 TL

2.032.000 - 2.383.500 TL Yaris Hibrit: 1.720.000 - 1.999.500 TL

1.720.000 - 1.999.500 TL RAV4 Hibrit: 4.554.000 - 4.824.000 TL

4.554.000 - 4.824.000 TL Land Cruiser Prado: 9.550.000 TL

Fiat

Egea Sedan: 979.000 - 1.209.000 TL

979.000 - 1.209.000 TL Egea Cross: 1.099.900 - 1.283.900 TL

1.099.900 - 1.283.900 TL FIAT 600: 1.794.900 - 1.919.900 TL

1.794.900 - 1.919.900 TL Topolino: 540.900 - 580.900 TL

Volkswagen

Polo: 1.678.000 - 2.318.000 TL

1.678.000 - 2.318.000 TL T-Cross: 1.885.000 - 2.383.000 TL

1.885.000 - 2.383.000 TL Taigo: 1.794.000 - 2.841.000 TL

1.794.000 - 2.841.000 TL Golf: 1.923.000 - 3.085.000 TL

1.923.000 - 3.085.000 TL Golf GTI: 4.434.000 TL

4.434.000 TL Golf R: 6.019.000 TL

6.019.000 TL T-Roc: 2.268.000 - 2.988.000 TL

2.268.000 - 2.988.000 TL Tiguan: 2.901.000 - 5.649.000 TL

2.901.000 - 5.649.000 TL Yeni Tayron: 3.127.000 - 4.357.000 TL

3.127.000 - 4.357.000 TL ID.4: 2.271.000 TL

2.271.000 TL Passat: 3.070.000 - 6.296.000 TL

3.070.000 - 6.296.000 TL ID.7: 3.975.000 TL

Honda

Jazz: 1.610.000 - 1.695.000 TL

1.610.000 - 1.695.000 TL Civic: 2.270.000 - 2.585.000 TL

2.270.000 - 2.585.000 TL HR-V: 2.160.000 - 2.805.000 TL

2.160.000 - 2.805.000 TL CR-V: 5.970.000 TL

5.970.000 TL Type R: 4.840.000 TL

Nissan

Juke: 1.549.900 - 2.122.200 TL

1.549.900 - 2.122.200 TL Qashqai: 1.899.000 - 3.317.100 TL

1.899.000 - 3.317.100 TL Qashqai E-Power: 3.094.700 - 3.416.100 TL

3.094.700 - 3.416.100 TL X-Trail: 3.519.000 - 3.771.700 TL

Daha Fazla Marka ve Model Fiyatları İçin...