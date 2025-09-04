Cumhuriyet savcısını öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Çekmeköy'de 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, husumetli olduğu Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı yemek yerken boğazını kesip öldürdü.

UYUŞTURUCU İDDİASI

İddialara göre, katil zanlısı geçen yıllarda restoranda çalıştığı sıralarda uyuşturucu madde kullanıyordu. Dün akşam saatlerinde tekrar aynı restorana gelen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, restoranda bulunan Savcı Kayhan ile tartıştı.

Tartışma şiddetlenince Gül, savcıyı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Zanlı suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cansız bedeni adli tıp morguna kalırıldı.

KATİL ZANLISINI LİSEYE KAYDETTİRMİŞ

Kayhan ailesinin avukatı, Cumhuriyet Savcısı'nın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu söyledi.

Ailenin avukatı ayrıca, Mustafa Can Gül'ün olayı gerçekleştirdiği restoranda çalışmak istediğini ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığını belirtti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki katil zanlısı Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Gül'ün ifadesi ortaya çıktı.

Mekanda çalıştığını ve daha önce tartışmalarının olduğunu iddia eden Gül, "İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim. Buraya gidip gelmeye devam ettim." dedi.

Dün akşam restorana savcıyı öldürmek için gitmediğini öne süren katil zanlısı, "Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık küfür etti. Kendimi kaybettim bıçağı sapladım." ifadelerini kullandı.

Kayhan'ın ifadesindeki ayrıntılar şöyle:

"Bundan yaklaşık 2 sene önce bana acil para lazım olduğu bir gün Kayhan'dan içeride biriken paramın tamamını istemiştim. Kayhan, paramın tamamını ödemeyince aramızda tartışma çıkmıştı. Bunun sonucunda beni işten kovmuştu. Ben de zaman zaman yanına gidip kalan paramı istediğimde beni yanından kovuyordu."

Kalan parasının yaklaşık 150 bin lira olduğunu iddia eden Gül, işletmenin diğer ortağı Bilal Bilgin'in yanına gittiğini ve o sırada Kayhan ile aralarında arbede çıktığını dile getirdi.

Katil zanlısı, "Kargaşa sırasında ikimizde masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık." dedi.

Olay öncesinde uyuşturucu madde ve alkol kullanmadığını da öne süren Gül, "Beni öldürme veya başka bir konuda yönlendiren kimse olmadı. Kayhan isimli şahsı istemeden öldürdüğüm için pişmanım. Kimseden bir şikayetim yoktur." ifadelerini kullandı.